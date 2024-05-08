Представитель Дзюбы: «На первом месте у Артёма футбол»

Представитель нападающего «Локомотива» Леонид Гольдман заявил, что для его клиента спорт важнее денег.

Как я уже говорил вчера, мы со своей стороны сделали всё, чтобы дать понять руководству клуба: на первом месте у Дзюбы футбол, а не продление контракта и деньги. Для Артёма самое главное — играть, любое количество времени, но спортивный принцип на первом месте.