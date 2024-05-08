Представитель Дзюбы: «На первом месте у Артёма футбол»

Представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что для его клиента спорт важнее денег.
Как я уже говорил вчера, мы со своей стороны сделали всё, чтобы дать понять руководству клуба: на первом месте у Дзюбы футбол, а не продление контракта и деньги. Для Артёма самое главное — играть, любое количество времени, но спортивный принцип на первом месте.
Ранее Гольдман раскритиковал главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.
Айда его жить в однушку, денег тыщ 50 рублей ему хватит в месяц. Проездной на метро и посмотрим, спорт ли у него на первом месте.
Айда его жить в однушку, денег тыщ 50 рублей ему хватит в месяц. Проездной на метро и посмотрим, спорт ли у него на первом месте.
В смысле-предаст любой клуб,в котором играл ранее."Блуждающий форвард"...Иначе в современном мире бывает редко-деньги.
В смысле-предаст любой клуб,в котором играл ранее."Блуждающий форвард"...Иначе в современном мире бывает редко-деньги.