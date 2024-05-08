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Представитель Дзюбы: «На первом месте у Артёма футбол»

вчера, 13:55

Представитель нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что для его клиента спорт важнее денег.

Как я уже говорил вчера, мы со своей стороны сделали всё, чтобы дать понять руководству клуба: на первом месте у Дзюбы футбол, а не продление контракта и деньги. Для Артёма самое главное — играть, любое количество времени, но спортивный принцип на первом месте.

Ранее Гольдман раскритиковал главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:35
слишком красиво, чтоб быть правдой !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 15:11
У нас много команд ПФЛ, где играют за 50 тыс рублей. Самое то, показать как любишь футбол, и народ повалит глянуть на это чудо
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:05
Реклама, шоу и пиар - это не отвлечение, а то, ради чего футбол должен быть на первом месте.
pomor45
pomor45 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 15:04
Станется, что и бесплатно контракт не продлят. Тогда как быть с первым местом?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:01
Базара нет. Пацан сказал-пацан сделал.
Айда его жить в однушку, денег тыщ 50 рублей ему хватит в месяц. Проездной на метро и посмотрим, спорт ли у него на первом месте.
pomor45
pomor45
вчера в 15:01
Это представитель так себе представляет. Мне же представляется, что его представляемому деньги не так важны, как их количество.
adekvat
adekvat
вчера в 14:53, ред.
Что бы играть надо играть, а не по полю ходить и футбол смотреть.
Интерес
Интерес
вчера в 14:31
Мы знаем:Преданнее человека,чем Артём,в футболе не было и нет!
В смысле-предаст любой клуб,в котором играл ранее."Блуждающий форвард"...Иначе в современном мире бывает редко-деньги.
lotsman
lotsman
вчера в 14:26
Если у Артёма футбол на первом месте, то надо поменьше отвлекаться на рекламы, шоу и пиар.
Вещий
Вещий
вчера в 14:09
Тогда пусть играет за бесплатно....:))))
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