В руках Федотова судьба двух титулов. Но у ЦСКА лишь две победы в десяти турах РПЛ

1715260669

вчера, 16:17

Зато впереди «финалы» против «Зенита».

На дистанции в 10 туров «армейцы» хуже «Балтики»

Выиграли всего девять матчей из двадцати семи в новом сезоне РПЛ . Хуже выступали в 1997-м, далеко не все зрители матчей «армейцев» родились к тому времени. В конце девяностых заняли двенадцатое место, а сейчас могут оказаться на восьмой или девятой строчке. Ужасные результаты при парадоксально неплохих отрезках в отдельных матчах. Но в целом тренер Федотов выступает невероятно слабо. Наставник, который в прошлом сезоне взял «серебро» и завоевал Кубок России, теперь допустил двенадцать мировых.

ЦСКА спасает только умение избежать поражения, у них шесть тотально неудачных матчей. У «Зенита» аналогичное число поражений, а они сейчас лидеры РПЛ . «Армейцам» играть в Санкт-Петербурге против Семака уже в субботу. А потом будет ответный поединок в финале Пути РПЛ . В первом матче голкипер Тороп пропустил, его команда не сумела удержать победу после гола Заболотного во втором тайме. Обычный для «армейцев» сюжет. Вели после мяча Чалова против «Рубина», но в компенсированное время форвард казанцев Даку сравнял счет.

Также албанец имел ещё один момент, чтобы добить психику Акинфеева. Больше голов, чем ЦСКА , пропускают только «Сочи» и «Урал». А также «Ростов» Карпина, который в первой части сезона валял дурака. Даже «Ахмат» не обошел пока московский клуб по количеству ошибок в защите. И хотя засчитывается аргумент о травмах – отсутствовал Дивеев, а в центре обороны видели хавбека Зделара, не говоря о молодых ребятах, это всё не оправдывает команду Федотова и главного тренера, поскольку просчеты организационные.

Дело не только в индивидуальных ошибках конкретных футболистов. Получился симбиоз из неправильной тактики – ЦСКА порой давит без оглядки на свои ворота, пропуская на ровном месте, с явными проблемами у хавбеков Мендеса и Зделара в опорной зоне. Также Келвен и Гайич не порадовали на флангах, «привозили» моменты у ворот Акинфеева. ЦСКА даже Роша не выручает. Пропустили на семь мячей больше, чем «Спартак», звучит как диагноз защите. «Балтика» Игнашевича в последних 10 турах набрала 13 очков, а Федотов всего 11.

ЦСКА остался надеждой «Динамо» и «Краснодара»

Команды Лички и Мусаева сами виноваты. Побеждайте середняков и оставляйте «Зенит» за спиной. Рецепт чемпионства был простым, но москвичи и краснодарцы раздали очки именно средним соперникам, стараясь удачно играть центральные матчи. «Краснодар» дома уступил «Ахмату». Как вообще можно так играть? У «Динамо» есть вылет из Кубка России сначала от «Зенита» в Пути РПЛ , а потом в Пути регионов от нестабильного «Спартака». Конкуренты дарят Семаку надежду на «золотой дубль».

Но «Зенит» тоже выступает спорно. Против ЦСКА в первом круге могли проиграть, если бы не стандарт и гол защитника Дугласа Сантоса. В кубковом поединке против Федотова петербуржцам снова повезло. Гол Ерохина случился в концовке, а вот наполнение матча не позволяло выдать фавориту много комплиментов. «Зенит» в плохом состоянии, у них три подряд тура РПЛ без побед. И это опасная серия для ЦСКА , ведь теперь петербуржцы попытаются дома отыграться на извечном принципиальном сопернике.

Клуб Федотова давно не побеждал в Санкт-Петербурге в РПЛ . Была техническая победа 3:0 после глупой ошибки юристов Спаллетти. Обманули тренера, который специально не усадил на лавку доморощенного игрока. Лучано сказали, что заплатят денежный штраф, а по регламенту ничья превратилась в техническое поражение. До этого «Зенит» проигрывал «армейцам» на родном поле, но после коллизии с регламентом РПЛ сыграли в Санкт-Петербурге 12 матчей. Результаты ЦСКА плачевные – 8 поражений и 4 ничьих.

Для «Зенита» родной дом это крепость, но именно на москвичей все надежды главных конкурентов Семака. Если ЦСКА не забирает у фаворита очки на выезде хотя бы в виде ничьей, то Сергею Богдановичу останется обыграть «Ахмат» и «Ростов», чтобы не зависеть от результатов конкурентов. Оба соперника неприятные, как и ЦСКА . Но всем клубам надо делом доказывать неудобность для «Зенита», как сделал в этом сезоне «Локомотив». У фаворита можно забирать очки, видели домашние осечки Семака.

Федотову важно забраться в суперфинал Кубка России

Ужасный сезон можно скрасить трофеем, но для этого надо пройти «Зенит». Сейчас судьба «армейцев» в руках Акинфеева. В концовке сложного для вратаря сезона важно собраться. Также прямая связь между успехами и решениями директора Бабаева. Если неуспешно отработает на трансферном рынке, получив деньги за продажи Чалова и Файзуллаева, то у тренера Федотова будут шансы повторить судьбу наставников ЦСКА после Слуцкого. Чемпионство им с таким футболом без мяча вряд ли светит, но умеют завестись на коротком отрезке.

Хавбек Обляков с классным пасом, у нападающего Чалова есть голевое чутье. Молодые форварды Мусаев и Давила тоже небесталанные. Огромная беда в опорной зоне – вот где бы пригодился сейчас Мухин, но у универсального хавбека травма. Видим несколько версий ЦСКА . Одна из них сумела классно сыграть в финале Суперкубка против «Зенита», Кержаков спас свою команду, вратарь выиграл в серии пенальти у москвичей. А другая версия «армейцев» невероятно скучная, со ставкой на монотонную ничейную игру. У ЦСКА странный футбол.