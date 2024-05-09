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В руках Федотова судьба двух титулов. Но у ЦСКА лишь две победы в десяти турах РПЛ

вчера, 16:17
Федотов Владимир В.

Зато впереди «финалы» против «Зенита».

На дистанции в 10 туров «армейцы» хуже «Балтики»

Выиграли всего девять матчей из двадцати семи в новом сезоне РПЛ. Хуже выступали в 1997-м, далеко не все зрители матчей «армейцев» родились к тому времени. В конце девяностых заняли двенадцатое место, а сейчас могут оказаться на восьмой или девятой строчке. Ужасные результаты при парадоксально неплохих отрезках в отдельных матчах. Но в целом тренер Федотов выступает невероятно слабо. Наставник, который в прошлом сезоне взял «серебро» и завоевал Кубок России, теперь допустил двенадцать мировых.

ЦСКА спасает только умение избежать поражения, у них шесть тотально неудачных матчей. У «Зенита» аналогичное число поражений, а они сейчас лидеры РПЛ. «Армейцам» играть в Санкт-Петербурге против Семака уже в субботу. А потом будет ответный поединок в финале Пути РПЛ. В первом матче голкипер Тороп пропустил, его команда не сумела удержать победу после гола Заболотного во втором тайме. Обычный для «армейцев» сюжет. Вели после мяча Чалова против «Рубина», но в компенсированное время форвард казанцев Даку сравнял счет.

Также албанец имел ещё один момент, чтобы добить психику Акинфеева. Больше голов, чем ЦСКА, пропускают только «Сочи» и «Урал». А также «Ростов» Карпина, который в первой части сезона валял дурака. Даже «Ахмат» не обошел пока московский клуб по количеству ошибок в защите. И хотя засчитывается аргумент о травмах – отсутствовал Дивеев, а в центре обороны видели хавбека Зделара, не говоря о молодых ребятах, это всё не оправдывает команду Федотова и главного тренера, поскольку просчеты организационные.

Дело не только в индивидуальных ошибках конкретных футболистов. Получился симбиоз из неправильной тактики – ЦСКА порой давит без оглядки на свои ворота, пропуская на ровном месте, с явными проблемами у хавбеков Мендеса и Зделара в опорной зоне. Также Келвен и Гайич не порадовали на флангах, «привозили» моменты у ворот Акинфеева. ЦСКА даже Роша не выручает. Пропустили на семь мячей больше, чем «Спартак», звучит как диагноз защите. «Балтика» Игнашевича в последних 10 турах набрала 13 очков, а Федотов всего 11.

ЦСКА остался надеждой «Динамо» и «Краснодара»

Команды Лички и Мусаева сами виноваты. Побеждайте середняков и оставляйте «Зенит» за спиной. Рецепт чемпионства был простым, но москвичи и краснодарцы раздали очки именно средним соперникам, стараясь удачно играть центральные матчи. «Краснодар» дома уступил «Ахмату». Как вообще можно так играть? У «Динамо» есть вылет из Кубка России сначала от «Зенита» в Пути РПЛ, а потом в Пути регионов от нестабильного «Спартака». Конкуренты дарят Семаку надежду на «золотой дубль».

Но «Зенит» тоже выступает спорно. Против ЦСКА в первом круге могли проиграть, если бы не стандарт и гол защитника Дугласа Сантоса. В кубковом поединке против Федотова петербуржцам снова повезло. Гол Ерохина случился в концовке, а вот наполнение матча не позволяло выдать фавориту много комплиментов. «Зенит» в плохом состоянии, у них три подряд тура РПЛ без побед. И это опасная серия для ЦСКА, ведь теперь петербуржцы попытаются дома отыграться на извечном принципиальном сопернике.

Клуб Федотова давно не побеждал в Санкт-Петербурге в РПЛ. Была техническая победа 3:0 после глупой ошибки юристов Спаллетти. Обманули тренера, который специально не усадил на лавку доморощенного игрока. Лучано сказали, что заплатят денежный штраф, а по регламенту ничья превратилась в техническое поражение. До этого «Зенит» проигрывал «армейцам» на родном поле, но после коллизии с регламентом РПЛ сыграли в Санкт-Петербурге 12 матчей. Результаты ЦСКА плачевные – 8 поражений и 4 ничьих.

Для «Зенита» родной дом это крепость, но именно на москвичей все надежды главных конкурентов Семака. Если ЦСКА не забирает у фаворита очки на выезде хотя бы в виде ничьей, то Сергею Богдановичу останется обыграть «Ахмат» и «Ростов», чтобы не зависеть от результатов конкурентов. Оба соперника неприятные, как и ЦСКА. Но всем клубам надо делом доказывать неудобность для «Зенита», как сделал в этом сезоне «Локомотив». У фаворита можно забирать очки, видели домашние осечки Семака.

Федотову важно забраться в суперфинал Кубка России

Ужасный сезон можно скрасить трофеем, но для этого надо пройти «Зенит». Сейчас судьба «армейцев» в руках Акинфеева. В концовке сложного для вратаря сезона важно собраться. Также прямая связь между успехами и решениями директора Бабаева. Если неуспешно отработает на трансферном рынке, получив деньги за продажи Чалова и Файзуллаева, то у тренера Федотова будут шансы повторить судьбу наставников ЦСКА после Слуцкого. Чемпионство им с таким футболом без мяча вряд ли светит, но умеют завестись на коротком отрезке.

Хавбек Обляков с классным пасом, у нападающего Чалова есть голевое чутье. Молодые форварды Мусаев и Давила тоже небесталанные. Огромная беда в опорной зоне – вот где бы пригодился сейчас Мухин, но у универсального хавбека травма. Видим несколько версий ЦСКА. Одна из них сумела классно сыграть в финале Суперкубка против «Зенита», Кержаков спас свою команду, вратарь выиграл в серии пенальти у москвичей. А другая версия «армейцев» невероятно скучная, со ставкой на монотонную ничейную игру. У ЦСКА странный футбол.

Редко проигрывают, но ещё реже проводят полноценный матч на одном высоком уровне без заметных перепадов. Даже разгром «Локомотива» в дерби в первом круге 4:1 – стечение обстоятельств. Соперник в дебюте прижал ЦСКА, а затем допустил серию ошибок в защите. Время от времени «армейцы» позволяют себе веселые перестрелки со счетом 3:3, но таблица не обманывает. ЦСКА справедливо скатился в середину, от былого статуса фаворита РПЛ не осталось и следа. Но важно покусать «Зенит», возродить веру в себя.

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Все комментарии
Evgeniy25
Evgeniy25
сегодня в 09:24
Я буду болеть за ЦСКА надо громко лопнуть дверью, Зенит не так страшен, Владение ради владения, и игра бразильцнв по настроению не так страшен Зенит как когда-то, ЦСКА может повести привоз на ровном месте или в концовке это убивает! Было бы красиво если Динамо стало чемпионом за столько лет!
Алеут
Алеут
вчера в 21:00
За двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь!
pomor45
pomor45
вчера в 20:13
В статье любопытное сочетание "за здравие" и "за упокой". Надо бы автору подождать до воскресения.
pomor45
pomor45
вчера в 20:10
Даже «Ахмат» не обошел пока московский клуб по количеству ошибок в защите.
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Это "даже" звучит как-то уж совсем уничижительно для команды, отстающей в таблице всего на две строчки.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Mi6 (раскрыть)
вчера в 19:39, ред.
Благодаря великому кудрявому стратегу, который разрушил ЦСКА
Mi6
Mi6 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:35
Армейский, как это могло случиться?)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Mi6 (раскрыть)
вчера в 19:25
армейский он, там умеют лепить из.
не удивлюсь, если его оставят
Mi6
Mi6
вчера в 18:56
Ну не тонет Федотов и всё, интересно почему?
KT_S_16
KT_S_16 ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 18:23
Это карма. Путь Федотова вслед за Сочи
Интерес
Интерес
вчера в 17:59
Я бы сказал правду,насчёт того,что находится в руках Федотова,но день сегодня для таких выражений неподходящий.
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:49
Твои слова да Богу в уши. Я за хороший зрелищный футбол. Но в реальности иногда бывает по другому. Я не играл в футбол, я только болею за футбол и ещё за свою команду. На международном уровне за все российские команды. У меня есть друзья, которые играют в футбол, вращаются в футбольной среде и от них я знаю, что руководство, тренер могут, комбинируя составом, сделать акцент на ту или иную игру. Психология футболистов мне понятна, но если в определённой игре, выпустить на поле молодёжь, приберегая опытных для другого матча, молодые будут сражаться как львы, но могу не добиться успеха. Великолепно конечно будет, для команды, если и молодые добьются успеха. В общем, дождёмся игр и посмотрим. Обе игры должны быть очень хорошими.
Ев17
Ев17
вчера в 17:42
Федотова, как и Сочи, настигло проклятие "ростовских мальчиков в глазах", если мои провалы в памяти не подводят, он был тренером "рекордной победы"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:18
Это фантазии человека, не игравшего в футбол и не знающего психологии футболистов. В обоих матчах обе команды и Зенит, и ЦСКА будут биться насмерть. И никто никому ничего отдавать не будет. Это первое и главное. И второе. Далеко не всегда в футболе побеждает более сильная команда. Футбол прекрасен именно непредсказуемостью
lotsman
lotsman
вчера в 16:41
Золота чемпионата ЦСКА естественно уже не светит. И тут у Армейцев два выбора, либо пожертвовать чемпионатом и сконцентрироваться на кубке, чтобы потом взять и суперкубок, либо помочь Краснодару и Динамо, чтобы не пропустить Зенит вперёд. Оба матча, тем более на питерском поле, Армейцам навряд ли взять. Придётся чем то жертвовать. Федотов должен решить, либо попробовать взять два трофея, кубок и суперкубок, либо помочь Динамо с Краснодаром и остаться без всего.
Гость
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