Семак: «Хочется, чтобы наши нападающие забивали больше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил форму своих игроков.
Все ребята стараются приносить пользу команде. В каких-то матчах Артур, в каких-то — Педро, Саша Ерохин вышел и помог команде. Конечно, нам хочется, чтобы наши нападающие забивали больше. Что касается других игроков, все готовы. Мы верим, каждый из них может принести пользу команде, что они и делают.
Ранее Семак проанализировал последние игры «Зенита».
Идущая 15-ой в таблице Балтика за тот же период - 22 мяча....
...без комментариев...
Идущая 15-ой в таблице Балтика за тот же период - 22 мяча....
...без комментариев...
Какой вывод,Серёга и руководители футбола???
Какой вывод,Серёга и руководители футбола???