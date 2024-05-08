Семак: «Хочется, чтобы наши нападающие забивали больше»

Главный тренер «Зенита» оценил форму своих игроков.

Все ребята стараются приносить пользу команде. В каких-то матчах Артур, в каких-то — Педро, Саша Ерохин вышел и помог команде. Конечно, нам хочется, чтобы наши нападающие забивали больше. Что касается других игроков, все готовы. Мы верим, каждый из них может принести пользу команде, что они и делают.