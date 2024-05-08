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Семак: «Хочется, чтобы наши нападающие забивали больше»

вчера, 13:18

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил форму своих игроков.

Все ребята стараются приносить пользу команде. В каких-то матчах Артур, в каких-то — Педро, Саша Ерохин вышел и помог команде. Конечно, нам хочется, чтобы наши нападающие забивали больше. Что касается других игроков, все готовы. Мы верим, каждый из них может принести пользу команде, что они и делают.

Ранее Семак проанализировал последние игры «Зенита».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:22, ред.
13 официальных весенних матча Зенита - 15 забитых мячей.....
Идущая 15-ой в таблице Балтика за тот же период - 22 мяча....

...без комментариев...
112910415
112910415
вчера в 16:29
да ладно, пускай не забивают )
Интерес
Интерес
вчера в 13:32
Ну пока больше всех забила команда,находящаяся в глубоком кризисе,идущая на восьмом месте,ни на что не претендующая ныне,и не имеющая в группе атаки шайки "кудесников мяча".А те.кто есть из этой породы-портачат в обороне.
Какой вывод,Серёга и руководители футбола???
Гость
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