«Байер» взломал футбол, главный трофей для Миранчука. Определились финалисты всех еврокубков

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вчера, 13:04

Еврокубки – в стадии кульминации.

Миранчук в финале Лиги Европы

Гасперини опять не доверил российскому полузащитнику место в старте. Первый матч не снял вопроса о фаворите, это предстояло сделать в ответной встрече – тренер выбрал Де Кетеларе, Лукмана и Скамакку в группе атаки.

Шарль в финальной трети был настоящим моторчиком. Все острые моменты на первых минутах проходили через него – удар с острого угла на 5-й минуте, пас на удар Скамакке (15-я), два удара в упор после углового на 24-й. Бергамаски уже к этому моменту создали моментов на разгром. Но открыл счёт Лукман в сольном проходе. Уже после перерыва тот же Адемола на пару с Руджери сообразили второй гол хозяев.

«Марсель» в атаке оказался ужасающе пассивен и даже не мог компенсировать это надёжной обороной. Уже в добавленное время пропустили третий.

Алексей Миранчук вышел на 56-й минуте и остался незаметен. Но делал, что от него требовалось – выходил на ударную позицию, открывался под передачи. Другое дело, что моменты не потребовали его вмешательства. В эпизоде с тем же третьим голом Туре решил пробить сам – но Алексей выдвинулся на дальнюю штангу.

Главное – банда Гасперини в финале ЛЕ . Команде ещё предстоит финал Кубка Италии против «Ювентуса» – и этот сезон может стать лучшим для Миранчука в Бергамо.

«Байер» опять спасся от поражения – снова в компенсированное время

За такой полуфинал Де Росси и римлянам – только слова огромного уважения и благодарности. «Фармацевтов» вообще никто не может сломить, но римляне – хотя бы в числе немногих, кто был к этому близок. Команды выдали яркий перформанс – Лукаку едва не пронзил вратаря немцев в атаке на первых минутах, леверкузенцы могли забивать после отскока мяча от спины вратаря.

И могли уходить далеко вперёд. Но римляне вытерпели – и выжали максимум из минимума своих моментов. Дважды пенальти реализовал Паредес. После второго мяча оставалось отбивать натиск хозяев и ждать чуда. И 15 минут это даже получалось – но потом слабо сыграли на угловом и пропустили.

Тогда «Байер» опять включил чит-коды. Иначе как объяснить тот факт, что в который раз «фармацевты» сравняли в компенсированное время. Ещё и на последней добавленной минуте. Для выхода в финал этот гол, может, и не был важен – но он позволил избежать первого поражения в сезоне. Футбольный фарт до сих пор на стороне «Байера».

Отдельные слова уважения – за мастер-класс от Де Росси, как надо принимать поражение.

Это было героическое выступление, но «Леверкузен» – очень сильная команда. Считаю, мы хорошо сыграли в обоих матчах, нам не хватило ударов по воротам, и иногда это может сыграть решающую роль, но ребята были невероятны. Когда тебе удаётся отыграться со счёта 0:2 и приблизиться к чуду, зная, что никто ещё не побеждал их в этом сезоне, очень больно пропускать такой гол. Это больно.

«Олимпиакос» убрал «Астон Виллу» — опять сверкнул Эль-Кааби

Греки перенесли весь свой победный настрой на домашний поединок. Даже в гостях они были на голову сильнее «Астон Виллы». Может, из-за спортивной наглости или усталости «львов», но та победа была очень убедительной.

Дома «Олимпиакос» играть умеет – и англичане ничего с этим не смогли сделать. Греки отлично отыгрались в пас на 10-й минуте – мяч пришёл к Эль-Кааби, про которого забыли вообще все в штрафной.

Второй мяч забили уже на 78-й минуте – дубль Аюба. Форвард продолжил перформанс, который выдал ещё в Бирмингеме. А мы просто напомним – в двух матчах с «Астон Виллой» марокканец оформил 5 мячей. И это – 30-летний футболист, который только в последние годы доехал до топовых европейских соревнований, хотя ещё в 23 играл в марокканской глубинке.

«Фиорентина» включилась в последние минуты

Предполагалось, что «фиалки» пройдут «Брюгге» с большим запасом – тут и разница в классе, и опыт борьбы в решающих стадиях. Всё склонялось в пользу Винченцо Итальяно, плюс требовался импульс на фоне неудачной борьбы за зону еврокубков в чемпионате.

По итогам первого матча у бельгийцев сохранялись шансы побороться за финал – и они отлично начали, забив на 20-й минуте. «Фиорентина» ответила, обстреляв весь периметр около ворот – в общей сложности 15 ударов за матч, при этом только 2 пошли в створ.

К последним минутам второго тайма гости вжимали «Брюгге» в собственную вратарскую – и в итоге заработали пенальти на 85-й минуте. Его реализовал Бельтран – и принёс «фиалкам» второй подряд финал Лиги конференций. Тогда они играли с «Вест Хэмом» и уступили. Теперь предстоит встретиться с «Олимпиакосом».

«Реал» и «Байер» – фавориты, В ЛК – равное противостояние

Да, есть чёткое разделение на фаворитов и «тёмных лошадок». Но никто не ожидал увидеть в борьбе за трофей ни дортмундскую «Боруссию», ни «Аталанту» — и это добавляет интереса к противостояниям.

В Лиге чемпионов дортмундцам предстоит самое серьёзное испытание. «Чёрно-жёлтые» могут получить кармическую награду за то, что не они – вечные конкуренты «Баварии» – стали чемпионами, когда мюнхенцы устали от титулов. Это будет самый важный матч и для Марко Ройса, который покинет родной клуб летом. Но так же велик риск снова остаться вторыми – «Реал» такие матчи не отдаёт.

«Байер» ждал в финале «Ливерпуль» — и это была бы вывеска, достойная ЛЧ . Только «красные» дали сбой и проваливают концовку сезона – зато это освободило пространство для красивейшей «Аталанты» Гасперини. Бергамаски прошлись по мерсисайдцам, выдали яркое противостояние с «Марселем». А теперь будут последней командой, которая попробует прервать беспроигрышную серию «Байера». Правда и здесь «фармацевты» — фавориты.

А вот в паре «Фиорентина» — «Олимпиакос» никого выделять нельзя. Греки уже показали на примере «Астон Виллы», чем чревата недооценка. Играют в остро атакующий футбол, не признают авторитетов. И точно завоюют приз зрительских симпатий. А «фиалкам» важно будет хотя бы так пробиться в еврокубки – в Серии А путь закрыт. Плюс это вторая подряд попытка забрать трофей. Тогда им противостоял кубковый монстр, созданный Мойесом. Теперь такой преграды нет.