Оуэн считает, что Санчесу следовало перейти в «Ман Сити», а не в «Ман Юнайтед»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн считает, что нападающему «Арсенала» Алексису Санчесу было бы полезнее перейти в «Манчестер Сити», а не в «Манчестер Юнайтед»:

«Санчес захотел увеличить свой заработок, но ведь он атакующий игрок, поэтому меня удивило то, что он решил перейти в команду Моуриньо, а не Гвардиолы.

Я не виню Санчеса за то, что он выбрал контракт на 400 тысяч фунтов в неделю. Разговоры о том, что он наемник, далеки от истины. Но, исходя из футбольных принципов, МЮ не должен был быть его первым выбором.

Будь я защитником, я бы, может, и предпочел играть в команде Моуриньо, но в МЮ Санчесу придется подстраиваться под требования португальского тренера, что скажется на его выступлениях».