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Клопп: «Груйичу понадобятся эти 20 матчей в Чемпионшипе»

21 января 2018, 12:22

«Ливерпуль» отправил полузащитника Марко Груйича в валлийский «Кардифф» до конца сезона. Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп считает, что аренда пойдет футболисту на пользу:

«Нам уже его не хватает на тренировках. За последнее время он здорово прибавил. Однако у нас сильный состав, и часто случалось такое, что Груйич даже не попадал в заявку. Так не должно быть. Ему понадобятся эти 20 матчей в Чемпионшипе. Я за него на самом деле рад.

Мы долго общались, он очень хочет себя проявить. Марко желает быть футболистом „Ливерпуля“, и я хочу того же».

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