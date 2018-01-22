Санчес будет играть за МЮ под 7-м номером

Новобранец «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес будет выступать за манкунианский клуб под легендарным для «красных дьяволов» 7-м номером. Чилиец считает, что данный номер делает его обладателя еще более амбициозным игроком.

«Роналду, Кантона, Бекхэм играли под этим номером. Мысли о 7-м номере заставляют вас мечтать о победе в Лиге чемпионов и Премьер-Лиге. Да, я воплощаю в жизнь свою мечту и надеюсь приложить максимум усилий для того, чтобы выиграть с клубом множество трофеев».