Неймар разочарован Лигой 1 и подумывает вернуться в Испанию

Неймар сегодня пропустит матч с «Генгамом» в Кубке Франции из-за проблем со здоровьем, но и будучи здоровым не всегда горит желанием выходить на поле.
По информации источника, нападающий неуютно чувствует себя в Париже, куда переехал в попытке заполучить «Золотой мяч», но спустя полгода почувствовал, что ошибся с выбором.
Бразильца поразил свист во время матча чемпионата Франции с «Дижоном», где он забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. Неймар неприятно удивлен уровнем французской лиги и хочет вернуться в Испанию.
По-прежнему слышны разговоры, что форвард может присоединиться к мадридскому «Реалу».
То есть он не мог заглянуть в трансфермаркт и посмотреть, что там три четверти команд дешевле 100 миллионов евро в общей сумме, а есть клубы общей стоимостью игроков 20 миллионов евро, то есть как "Урал" или правая рука Роналду. Где даже такое полено, как Кавани, может претендовать на "Золотую Бутсу".
Смешно, понятно изначально, что на изи катки и легкие деньги шел, другое дело, что думал, наверное, что он в ПСЖ царем будет, не учел, что шейхи туда не одного топ-игрока купили, а до кучу других еще и те неймарскими холопами работать не нанимались.
То есть он не мог заглянуть в трансфермаркт и посмотреть, что там три четверти команд дешевле 100 миллионов евро в общей сумме, а есть клубы общей стоимостью игроков 20 миллионов евро, то есть как "Урал" или правая рука Роналду. Где даже такое полено, как Кавани, может претендовать на "Золотую Бутсу".
Смешно, понятно изначально, что на изи катки и легкие деньги шел, другое дело, что думал, наверное, что он в ПСЖ царем будет, не учел, что шейхи туда не одного топ-игрока купили, а до кучу других еще и те неймарскими холопами работать не нанимались.