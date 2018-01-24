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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Неймар разочарован Лигой 1 и подумывает вернуться в Испанию

сегодня, 13:37

Неймар сегодня пропустит матч с «Генгамом» в Кубке Франции из-за проблем со здоровьем, но и будучи здоровым не всегда горит желанием выходить на поле.

По информации источника, нападающий неуютно чувствует себя в Париже, куда переехал в попытке заполучить «Золотой мяч», но спустя полгода почувствовал, что ошибся с выбором.

Бразильца поразил свист во время матча чемпионата Франции с «Дижоном», где он забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. Неймар неприятно удивлен уровнем французской лиги и хочет вернуться в Испанию.

По-прежнему слышны разговоры, что форвард может присоединиться к мадридскому «Реалу».

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Все комментарии
FERIS
FERIS
сегодня в 17:44
Меня улыбает тот факт,помнится когда Неймар играл в барсе барсоглоры с пеной у рта защищали и боготворили его.
А теперь готовы имя Неймара смешать с грязью)
starche
starche
сегодня в 17:14
Раньше надо было думать.
DimaBarca
DimaBarca
сегодня в 16:51
Cоккер сам придумывает слухи, а затем оправергает
Nazi
Nazi
сегодня в 16:48
Если это правда пусть валит играть с осусенами:) Осусена как никак сильнее Дижонов и Амьенов. Осусена, Лас Пальмас, Эйбар и прочие гранды. Вот где счастье😊
This is BarCa
This is BarCa
сегодня в 16:34
Из лиги номер 1 в мире, в 4 или 5 лигу, а чего ты хотел? Когда выходишь на тренировку и забиваешь несколько мячей, а потом тебе говорят что это был официальный матч.
borodka
borodka
сегодня в 16:24
Такое впечатление,что переход в псж-это просто для того,что-бы не на прямую в Реал переходить!Путь Фигу усвоил,но фигово!Ой,тяжко ему будет в Реале!
EvgenyS
EvgenyS ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 16:12
Так Себе Аналитик:
"Неприятно удивлен уровнем французской лиги". То есть он не мог заглянуть в трансфермаркт и посмотреть, что там три четверти команд дешевле 100 миллионов евро в общей сумме, а есть клубы общей стоимостью игроков 20 миллионов евро, то есть как "Урал" или правая рука Роналду. Где даже такое полено, как Кавани, может претендовать на "Золотую Бутсу". Смешно, понятно изначально, что на изи катки и легкие деньги шел, другое дело, что думал, наверное, что он в ПСЖ царем будет, не учел, что шейхи туда не одного топ-игрока купили, а до кучу других еще и те неймарскими холопами работать не нанимались.
Всё по делу сказано.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 15:33
Так Себе Аналитик:
"Неприятно удивлен уровнем французской лиги". То есть он не мог заглянуть в трансфермаркт и посмотреть, что там три четверти команд дешевле 100 миллионов евро в общей сумме, а есть клубы общей стоимостью игроков 20 миллионов евро, то есть как "Урал" или правая рука Роналду. Где даже такое полено, как Кавани, может претендовать на "Золотую Бутсу". Смешно, понятно изначально, что на изи катки и легкие деньги шел, другое дело, что думал, наверное, что он в ПСЖ царем будет, не учел, что шейхи туда не одного топ-игрока купили, а до кучу других еще и те неймарскими холопами работать не нанимались.
Насчёт Кавани не согласен. По мне один из лучших на своей позиции. А история о его бревенчатости сильно раздута и превратилась в стереотип.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:06
ALBA BARCELONA 21:
Хочу,чтобы Реал дважды разгромил ПСЖ и поставил точку.
Лягушата должны быть разгромлены. Скорей всего так и будет)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 15:01
Неймар пропиаренный избалованный мальчуган, которым движет явно не любовь к футболу. Стоит только вспомнить выражение его хайла в матче с Дижоном: " Да вы тут кто все?" Примерно такое. К бундесам или англам в чемпы его определить для обтёса без наркоза. Ну или на кол!)
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 14:56
И вернется он в Барселону, наверное) Но уже за огромные деньги! Впрочем, на кой он им нужен, когда там уже есть Коутиньо? В мадридском Реале я пока его не могу представить. Но это пока)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:53
Хочу,чтобы Реал дважды разгромил ПСЖ и поставил точку.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 14:51
За космические деньги Перес его не купит,зная его отца,как они поступили с Сантосом,Барсой и ПСЖ.
Если даже купят,скажут через год,что болельщики свистят,даже если свистнули в адрес Бенземы и поэтому надо в Мсити перейти.
Гонится за деньгами ненасытный гопник.Двуличные Шейхи такие же,как они сами и они их помучают очень сильно выставив супер сумму,зная,что никто не даст такую сумму.
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans ответил Don trambon
сегодня в 14:48
Don trambon:
Изначально был непонятен выбор да же не самого Нея, а выбор шейхов взять под крыло команду из Франции. Да, ПСЖ вроде как не маленький клуб, но сама лига так себе(если не брать Монако того года ну и сам ПСЖ), которая была в долгом застое. Тут и понятно, что играют за деньги и не стоит ждать привязанности. Перешёл бы он в условный МС то скорее всего бы и не ныл.
МС и без него команда суперзвезд по сути, а петуху хотелось единоличного лидерства, в АПЛ такое не прокатывает, Погба поначалу тоже выеживался в итоге осадили его))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:41
"Неприятно удивлен уровнем французской лиги".

То есть он не мог заглянуть в трансфермаркт и посмотреть, что там три четверти команд дешевле 100 миллионов евро в общей сумме, а есть клубы общей стоимостью игроков 20 миллионов евро, то есть как "Урал" или правая рука Роналду. Где даже такое полено, как Кавани, может претендовать на "Золотую Бутсу".

Смешно, понятно изначально, что на изи катки и легкие деньги шел, другое дело, что думал, наверное, что он в ПСЖ царем будет, не учел, что шейхи туда не одного топ-игрока купили, а до кучу других еще и те неймарскими холопами работать не нанимались.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 14:41
Да и в Реале он особо не нужен. Перейдёт-нормально,не перейдёт-да и "флаг"ему в руки!
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 14:40
Цинизм Неймара намного выше чем у Роналду.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:31
В Пермский амкар его
mntr13
mntr13
сегодня в 14:20
В спартак его надо отправить
eleven LC
eleven LC
сегодня в 14:12
Неймару срочно нужно в Реал,и пусть на Камп Ноу повыежываются и опять кинут свиную голову на поле,зато мяса домой принесет!
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 14:09
Каждой новостью все ближе и ближе в Реал
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 14:09
А чего он интересно ожидал?
Don trambon
Don trambon
сегодня в 14:05
Изначально был непонятен выбор да же не самого Нея, а выбор шейхов взять под крыло команду из Франции. Да, ПСЖ вроде как не маленький клуб, но сама лига так себе(если не брать Монако того года ну и сам ПСЖ), которая была в долгом застое.
Тут и понятно, что играют за деньги и не стоит ждать привязанности.

Перешёл бы он в условный МС то скорее всего бы и не ныл.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:00
Дураков нет за такие деньги Неймара покупать, придется отрабатывать контракт с ПСЖ.
DEIVID
DEIVID
сегодня в 14:00
Надо бы на Реал поставить, пока хороший кэфф, чувствую устроят ад на Бернабеу этому сборищу звезд из Парижа, где даже и не пахнет командой, а тот же Неймар ставит свои личные цели выше команды.
Faustello
Faustello
сегодня в 13:57
Надоело жрать лягушатину, решил обратно на поеэлью вернуться
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 13:56
Не фиг было за баблом гоняться)))
амурец
амурец
сегодня в 13:55
изначально надо было идти в Реал и был бы у него уже ЗМ
дурман
дурман
сегодня в 13:51
Неймар поплыл, когда уходил я не хотел этого, но теперь не желаю его видеть в клубе, и мне абсолютно без разницы пойдет он в Реал или нет.
Р.s.
Я уверен что он перешел не за ЗМ, как пишут многие, причина только ДНЬГИ
DEIVID
DEIVID
сегодня в 13:51
Еще бы.
Но он очень напрягает своей игрой, поганым индивидуализмом, передерживает мяч, стягивая на себя игроков, двигаясь к партнеру, притаскивая за собой игроков соперника. На ... это делать??? Отдал пас открылся. Нет, такое ощущение, что он хочет обыграть в одиночку всю команду соперника.
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