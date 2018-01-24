Неймар разочарован Лигой 1 и подумывает вернуться в Испанию

Неймар сегодня пропустит матч с «Генгамом» в Кубке Франции из-за проблем со здоровьем, но и будучи здоровым не всегда горит желанием выходить на поле.

По информации источника, нападающий неуютно чувствует себя в Париже, куда переехал в попытке заполучить «Золотой мяч», но спустя полгода почувствовал, что ошибся с выбором.

Бразильца поразил свист во время матча чемпионата Франции с «Дижоном», где он забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. Неймар неприятно удивлен уровнем французской лиги и хочет вернуться в Испанию.

По-прежнему слышны разговоры, что форвард может присоединиться к мадридскому «Реалу».