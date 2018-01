Новым наставником сборной Австралии стал Берт ван Марвейк

Федерация футбола Австралии определилась с кандидатурой главного тренера национальной команды. Новым наставником «Соккеруз» стал 65-летний Берт ван Марвейк. Голландский специалист ранее возглавлял «Фейеноорд», дортмундскую «Боруссию», «Гамбург» и сборную Нидерландов. Последним местом работы ван Марвейка была сборная Саудовской Аравии, которую он вывел в финальную часть ЧМ-2018. Теперь голландец будет готовить к чемпионату мира национальную команду Австралии.

BREAKING | The Caltex @Socceroos are delighted to announce the appointment of Bert Van Marwijk as our new Head Coach. #GoSocceroos. https://t.co/o4ufIs40WM pic.twitter.com/h7byLo2WGR