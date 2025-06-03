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«Спартак» продлил контракт с Бабичем

сегодня, 12:53

«Спартак» объявил о продлении контракта с защитником Срджаном Бабичем. Соглашение рассчитано до 2027 года с возможностью продления ещё на сезон.

Футболист выступает за московскую команду с августа 2023-го. В сезоне 2024/25 он провёл в составе клуба 32 матча и забил 2 мяча. Также он помог «красно-белым» установить рекорд сезона по «сухим» матчам в РПЛ — 17, полностью отыграв в 13 из них.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
сегодня в 14:10
Продлили значица?
Ну, что ж...
Как говорится в русской народной поговорке, "На безрыбье и кулачок - блондинка".
Стал совершенно никакой.
С учётом того, что "эффективным манагерам" бензоколонки всё ЭТО до лампады - "главное - ПРОЦЕСС. а НЕ результат" - обычный факт переподписания игрока команды.
Ни холодно ни жарко от этого.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:45
Верное решение и думаю , что болельщики клуба все одобрят это решение ..
Capral
Capral
сегодня в 13:44
Как говорится:"На безрыбье и раком станешь".
Не тот Бабич, ой не тот. Где его прежняя цепкость в защите, где его бесстрашные рейды в штрафную соперника?! А гол от Ростова, в кубке, от Комличенко- это приговор, но ему, а его тренеру, который, откровенно погубил парня. Не знаю, возможно, Бабич еще проявит себя, напомнит о себе прежнем, но пока, ничего похожего.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:18
Ну что, два сезона позади.... а впереди еще много крутых матчей.
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