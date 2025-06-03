«Спартак» продлил контракт с Бабичем

«Спартак» объявил о продлении контракта с защитником Срджаном Бабичем. Соглашение рассчитано до 2027 года с возможностью продления ещё на сезон.
Футболист выступает за московскую команду с августа 2023-го. В сезоне 2024/25 он провёл в составе клуба 32 матча и забил 2 мяча. Также он помог «красно-белым» установить рекорд сезона по «сухим» матчам в РПЛ — 17, полностью отыграв в 13 из них.
Ну, что ж...
Как говорится в русской народной поговорке, "На безрыбье и кулачок - блондинка".
Стал совершенно никакой.
С учётом того, что "эффективным манагерам" бензоколонки всё ЭТО до лампады - "главное - ПРОЦЕСС. а НЕ результат" - обычный факт переподписания игрока команды.
Ни холодно ни жарко от этого.
Ну, что ж...
Как говорится в русской народной поговорке, "На безрыбье и кулачок - блондинка".
Стал совершенно никакой.
С учётом того, что "эффективным манагерам" бензоколонки всё ЭТО до лампады - "главное - ПРОЦЕСС. а НЕ результат" - обычный факт переподписания игрока команды.
Ни холодно ни жарко от этого.
Не тот Бабич, ой не тот. Где его прежняя цепкость в защите, где его бесстрашные рейды в штрафную соперника?! А гол от Ростова, в кубке, от Комличенко- это приговор, но ему, а его тренеру, который, откровенно погубил парня. Не знаю, возможно, Бабич еще проявит себя, напомнит о себе прежнем, но пока, ничего похожего.
Не тот Бабич, ой не тот. Где его прежняя цепкость в защите, где его бесстрашные рейды в штрафную соперника?! А гол от Ростова, в кубке, от Комличенко- это приговор, но ему, а его тренеру, который, откровенно погубил парня. Не знаю, возможно, Бабич еще проявит себя, напомнит о себе прежнем, но пока, ничего похожего.