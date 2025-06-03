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Агент Джикии не знает о предстоящем переходе футболиста в «Локомотив»

сегодня, 13:20

Владимир Кузмичев, являющийся агентом защитника «Химок» Георгия Джикии, заявил, что ничего не знает о возможном переходе своего клиента в московский «Локомотив»:

Мы стараемся не комментировать информацию, пока переход в тот или иной клуб не состоится. Все может случиться. Я видел эту информацию, но не знаю, откуда она появилась. Я довольно часто общаюсь с руководством «Локомотива», от них я ничего подобного не слышал.

Ранее появилась информация, что Джикия, контракт которого с «Химками» истекает в конце июня, может перейти в «Локомотив» в случае продажи одного из легионеров-защитников.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 14:06
Химок уже нет....)
drug01
drug01
сегодня в 13:25
Значит сам игрок больше хочет покинуть Химки!!!
nc9zraqvm9gu
nc9zraqvm9gu
сегодня в 13:25
Кидалово получается со стороны Жоры
Гость
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