Агент Джикии не знает о предстоящем переходе футболиста в «Локомотив»

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сегодня, 13:20

, являющийся агентом защитника «Химок» , заявил, что ничего не знает о возможном переходе своего клиента в московский «Локомотив»:

Мы стараемся не комментировать информацию, пока переход в тот или иной клуб не состоится. Все может случиться. Я видел эту информацию, но не знаю, откуда она появилась. Я довольно часто общаюсь с руководством «Локомотива», от них я ничего подобного не слышал.

Ранее появилась информация, что Джикия, контракт которого с «Химками» истекает в конце июня, может перейти в «Локомотив» в случае продажи одного из легионеров-защитников.