Этот сезон – уникальный. ПСЖ, «шпоры», «Пэлас» и даже Кейн сняли свои проклятия

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вчера, 13:25

Знаменательный сезон в истории многих клубов.

Помните, какая дурная слава ходила вокруг «Тоттенхэма», «Пари Сен-Жермен», Харри Кейна? Казалось, их печальный удел – остаться без трофеев, которые они так страстно хотят, даже поговаривали о проклятиях. Даже если они были, теперь сняты. Получился феноменальный сезон – множество клубов написали важную главу в своей истории.

«Краснодар» – первый титул у молодого клуба

В 2008 году Сергей Галицкий основал ФК «Краснодар». Команда начинала свой путь с самых низов и за три сезона оказалась в элитном дивизионе. Клубу нет и 18 лет, а он уже активно борется с «Зенитом». В прошлом сезоне вплоть до финишной прямой именно «быки» шли в лидерах – тогда не хватило опыта и стабильности.

Зато это появилось сейчас. «Быков» не ждали в чемпионской гонке второй год подряд, но они там оказались. Победы над ЦСКА , «Динамо», «Локо», «Зенитом», «Спартаком», 11-матчевая победная серия после стартовой настройки – топ-перформанс. Ещё один ключевой фактор – игры с неудобными соперниками. «Быки» на финише прошли через чистилище: пришлось играть с «Ахматом», Махачкалой, «Рубином», ЦСКА , «Оренбургом» и московским «Динамо». Первая троица – организованные середняки, которые пьют кровь у грандов. О ЦСКА и «Динамо» и говорить нечего – топ-клубы. «Краснодар» только раз потерял очки, что стало решающим рывком к первому титулу в истории.

«Болонья» выиграла первый трофей в 21-м веке

Никто не ждал «Болонью» в топе после ухода Мотты. Проект лишился своего архитектора и не должен был прожить долго. Винченцо Итальяно потребовалось время, но что-то он показал. Хотя изначально это были лишь локальные успехи. «Красно-синие» поднялись в зону ЛЧ – при этом закрепиться там не смогли.

А вот в апреле неожиданно обнаружили себя в полуфинале Кубка Италии. Перед этим удалось выбить «Аталанту», в следующей стадии достался андердог «Эмполи», пока в другом полуфинале зарубились «Милан» и «Интер» – так что дорога в финал была расчищена. «Болонья» сэкономила силы, пока другой финалист определялся в жёсткой битве. В итоге в финал пробились «россонери». И вот победа над ними – настоящее достижение для «красно-синих».

Последнее значимое достижение «Болоньи» – Кубок Интертото-98. На внутренней арене ничего не брали с сезона-73/74. Тогда тоже завоевали Кубок – и вот спустя 51 год трофей снова их.

Даже «Кристал Пэлас» забрал Кубок Англии

С Кубком Англии ситуация такая же, что и с чемпионатом. Есть большая пятёрка и все остальные. На дистанции в предыдущие 11 лет в финале могли появляться команды-сенсации: «Уотфорд», «Пэлас», «Вилла», «Халл», «Лестер». Но раз за разом побеждал кто-то из них: «Ман Сити», «Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал». Единственное исключение – победа «Лестера» в сезоне-20/21.

В последние годы стало совсем скучно. Два года подряд дерби МЮ – «Сити», до этого «Ливерпуль» – «Челси». В этом году волею судеб в финал залетел «Пэлас», не имевший трофеев последние 34 года. И вот «орлы» против «горожан» забивают на 16-й минуте и переходят к обороне. Команда Гвардиолы так и не смогла вскрыть автобус, а Глазнер принёс «Пэлас» долгожданный трофей.

У Харри Кейна – первый титул в 31 год

История неудач форварда довольно обширная, плюс она нераздельно связана с клубом, который тоже есть в этом списке. Англичанин побывал в пяти финалах разных турниров – как с «Тоттенхэмом», так и со сборной Англии. И каждый раз его команда терпела поражение. С переходом в «Баварию» дошло до смешного. В дебютный для Харри сезон мюнхенцы остались без трофеев впервые с сезона-11/12. И вот теперь аномалия закончилась – «Бавария» забрала титул в Бундеслиге. Проклятие снято.

«Тоттенхэм» наконец выиграл хоть что-то

Показательно, что в тот же год, когда бывший лидер «Тоттенхэма» взял свой первый трофей, сами «шпоры» тоже наконец завоевали хоть что-то. За лондонцами уже закрепился статус бестрофейного клуба – вот фраза, которая давно всем знакома: «Г…м ты не был, но и до вершин не добрался… Как „Тоттенхэм“».

И этот сезон тоже был кошмарным. В АПЛ «шпоры» упали с пятого места на 17-е (в шаге от зоны вылета). Так и получалось, что и для команды, и для тренера Постекоглу единственным спасением была Лига Европы. Лондонцы оправдали статус фаворита, дошли до финала и там остановили МЮ .

Историческое достижение ПСЖ

Главный еврокубковый неудачник. Вот всё делали, как «Реал». Собирали звёзд – в разное время в Париже были Бекхэм, Ибрагимович, потом вообще собрали в одной раздевалке Неймара, Мбаппе, Месси и Рамоса. Но «сливочные» стали «хозяевами» ЛЧ , а ПСЖ так и не забрал «ушастого» в ту эпоху.

К текущему сезону парижане окончательно оставили нездоровое увлечение звёздами, отпустили Мбаппе в «Реал». Как же иронично, что мадридцы в итоге вылетели от «Арсенала», а ПСЖ Энрике добрался до финала, выбив по пути «Ливерпуль» – а в решающем матче просто разобрал «Интер». Долгожданную ЛЧ парижане завоевали без своего любимчика Килиана. А значит, и без него можно спокойно жить.

Сенсационный обладатель Кубка Нидерландов

«Гоу Эхед Иглс» – эту команду за пределами Нидерландов вряд ли знает хоть кто-то. Победителями Эредивизи они становились в совсем седые времена – в начале 20-го века. И с тех пор – ни одного трофея.

В минувшем сезоне голландский середняк блеснул в Кубке Нидерландов: начал с побед над «Спартой» и «Твенте», в полуфинале сотворил сенсацию с ПСВ . А в финале разобрался ещё и с АЗ .

Чемпионство «Юниона» – первое за 90 лет

Команда из Брюсселя завершила регулярный чемпионат на третьей строчке и пропустила «Брюгге» с «Генком» выше. При этом в чемпионском раунде никто не смог остановить «Юнион»: за 10 туров коллектив только один раз сыграл вничью и в итоге опередил тот же «Брюгге» на три очка.

С момента своего последнего титула «Юнион» опускался на самое дно вертикали чемпионатов Бельгии, лишь на короткие отрезки поднимаясь во второй дивизион. Там же он находился вплоть до 2021 года. В элитном дивизионе сразу вступили в борьбу за титул – при этом «Антверпен» и «Брюгге» отбирали трофей. Сейчас «Юнион» всё же стал чемпионом – впервые за 90 лет.