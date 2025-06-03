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«Бавария» и «Байер» спорят из-за участия Та в клубном чемпионате мире

сегодня, 14:57

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» пытается договориться с «Байером» из Леверкузена по вопросу включения нового центрального защитника Джонатана Та в заявку на клубный чемпионат мира.

29-летний игрок перешёл в «Баварию» в конце мая из «Байера».

Руководство леверкузенского клуба потребовало компенсацию в размере 5 миллионов евро за то, чтобы «Бавария» могла использовать игрока в турнире. Мюнхенцы считают такую сумму завышенной и готовы предложить лишь от 200 до 400 тысяч евро.

Если стороны не придут к соглашению до конца дополнительного трансферного окна с 1 по 10 июня, участие Та в клубном чемпионате мира будет возможно не раньше четвертьфинала, так как его можно будет официально заявить в команду только с 1 июля.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:30
Фримпонг, Та, Вирц, может ещё кто то уйдет…короче Бавария снова скорее всего без конкуренции будет брать чемпиство за чемпионством 🙃
Capral
Capral
сегодня в 15:05
Сейчас очень важно, не столько участие Та, сколько полное выздоровление Упамекано- основного центр.защитника Баварии. Ну и конечно, до сих пор, неизвестно в каком состоянии Мусиала. Не знаю, насколько важен для Баварии этот турнир, но даже, если Та подключится к 1/4, при наличии Упамекано, отсутствие Та не столь катастрофично, тем более, он еще не сыгран с новой командой. А вообще, две команды с одной Земли могли бы найти общий язык...
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