«Бавария» и «Байер» спорят из-за участия Та в клубном чемпионате мире

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сегодня, 14:57

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» пытается договориться с «Байером» из Леверкузена по вопросу включения нового центрального защитника в заявку на клубный чемпионат мира.

29-летний игрок перешёл в «Баварию» в конце мая из «Байера».

Руководство леверкузенского клуба потребовало компенсацию в размере 5 миллионов евро за то, чтобы «Бавария» могла использовать игрока в турнире. Мюнхенцы считают такую сумму завышенной и готовы предложить лишь от 200 до 400 тысяч евро.

Если стороны не придут к соглашению до конца дополнительного трансферного окна с 1 по 10 июня, участие Та в клубном чемпионате мира будет возможно не раньше четвертьфинала, так как его можно будет официально заявить в команду только с 1 июля.