Мухин близок к аренде в «Торпедо»

23-летний опорный полузащитник ЦСКА Максим Мухин может продолжить карьеру в новом клубе.
Новичок Российской Премьер-лиги «Торпедо» ведет переговоры с «армейцами» о временном переходе футболиста.
В прошедшем сезоне Мухин практически не играл, проведя на поле всего 5 минут из-за травм. В мае он полностью восстановился, но на поле не появлялся из-за очень напряжённой концовки сезона.
Стороны продолжают обсуждать условия аренды, и в ближайшее время может быть объявлено о трансфере.
Будь здрав Дружище Анатолий.
Будь здрав Дружище Анатолий.