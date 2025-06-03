Мухин близок к аренде в «Торпедо»

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сегодня, 12:16

23-летний опорный полузащитник ЦСКА может продолжить карьеру в новом клубе.

Новичок Российской Премьер-лиги «Торпедо» ведет переговоры с «армейцами» о временном переходе футболиста.

В прошедшем сезоне Мухин практически не играл, проведя на поле всего 5 минут из-за травм. В мае он полностью восстановился, но на поле не появлялся из-за очень напряжённой концовки сезона.

Стороны продолжают обсуждать условия аренды, и в ближайшее время может быть объявлено о трансфере.