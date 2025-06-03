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Глава РПЛ предлагал РФС изменить регламент из-за ситуации с «Химками»

сегодня, 15:59

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что предлагал Российскому футбольному союзу (РФС) внести изменения в регламент из‑за ситуации с «Химками», которые не получили лицензию для выступления в Премьер-Лиге.

Во вторник в офисе РПЛ прошло общее собрание клубов, по итогам которого лига рекомендовала «Пари НН» для включения в состав участников следующего сезона. По данным источника, лига 13 голосами «за» рекомендовала сохранить на следующий сезон нижегородцев, которые должны занять место не прошедших лицензирование «Химок».

Общее собрание должно было носить технический характер, но ситуация форс‑мажорная, печальная в связи с ФК «Химки». Процедура была следующая: сначала мы исключили четыре клуба из состава участников РПЛ. Пожелал трём из них как можно скорее вернуться. Затем включили в состав трёх новых членов, соответственно, нас стало 15 членов.

Согласно регламенту, решение принимает РФС на основании рекомендаций РПЛ и ФНЛ. Мы внесли этот вопрос в повестку дня и его рассмотрели. Понятно, что вопрос сложный, но большинством мы сошлись. Тот кто выше, тот и должен остаться, эту логику мы и приняли.

Мне очень не нравится этот пункт регламента. Очень хороший сезон был смазан этой историей. Всех ситуаций в регламенте не пропишешь, к сожалению. Конечно, мы учтём, отрегулируем, внесём в регламент (изменения).

Моя лично позиция была иная. Я предлагал РФС в этой части поменять регламент. В таком случае «Химки» бы сместились на 16‑е место. Таким образом «Оренбург» и «Ахмат» играли бы стыки.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ 7kqd2ck9f28a (раскрыть)
сегодня в 17:43
    7kqd2ck9f28a
    7kqd2ck9f28a
    сегодня в 17:35
    Интересно, кто те трое, что были против.
    За адекватность
    За адекватность ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 17:32
    Приветствую Анатолий! Суть не в этом. Привожу тебе слова Алаева : «Внести изменения в действующий регламент можно. У исполкома есть такие полномочия. Есть реальность в виде сроков. Невозможность сдвинуть итоговую информацию по лицензированию стала причиной неизменения регламента». Именно об этом я и писал в своем посте.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ За адекватность (раскрыть)
    сегодня в 17:11
    Регламент можно менять ДО события, те до снятия Химок, а не ПОСЛЕ .
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 16:40, ред.
    "Я предлагал РФС в этой части поменять регламент. В таком случае «Химки» бы сместились на 16‑е место. Таким образом «Оренбург» и «Ахмат» играли бы стыки" Все это конечно прекрасно. Да вот только беда в том, что заседание апелляционного комитета РФС на котором была отклонена апелляционная жалоба "Химок" состоялось ежели не ошибаюсь 28 мая. А в этот день уже игрались первые стыковые матчи. Может вопрос с лицензированием команд для допуска к играм следующего сезона РПЛ в будущем как-то успевать решать условно до последнего тура сезона текущего, с учетом возможных апелляций? Дабы на случай подобного форс-мажора, коль Вы говорите что "всех ситуаций в регламенте не пропишешь" было время успеть собраться и принять какое-то адекватное и главное хотя бы как-то отвечающее спортивному принципу решение опять же условно по входящим в РПЛ, уходящим и кому играть в стыках? А теперь попробуйте убедите болельщиков, что "Пари НН" с "Сочи" не раскатали договорняк. Понятно , что договорной характер стыка никто не докажет и вполне вероятно и договорняка никакого и не было, но мыслишки-то в головах людей витают и их как говорится "терзают смутные сомнения". В общем как известно из народного творчества "на ошибках учатся", желательно конечно на чужих. Корче говоря что-то думайте, решайте, улучшайте и.т.д., и.т.п., Вам и другим рулевым нашего футбола как говорится и карты в руки. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд, без претензий на истину в последней инстанции.
    Аксинья
    Аксинья ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 16:40
    У нас все команды равны, просто Сочи оказались равнее Черноморца))
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 16:34, ред.
    Молодому поколению это можно рассказать как сказку на ночь, но те кто постарше прекрасно помнят такие термины как "собрание", "повестка дня", "регламент", "большинство", "меньшинство", "принято единогласно", "утвердить", "рекомендовать" (при КПСС равносильно -"выполнить безоговорочно"), "повестка собрания", "кто за данную повестку (или....) прошу проголосовать" и т.д.
    И всё это готовилось заранее и шло как по маслу и упаси господь если где то произойдет "нештатная ситуация" - впоследствии этот прокол выносился на "Бюро райкома" и естественно рассматривался в более узком кругу, который был намертво из своих, проверенных людей и здесь всё проходило "без сучка и задоринки" и железобетонно заканчивалось "Строгий выговор с занесением..." или ещё более жестче "Исключение из рядов КПСС" (в простонародье "Положил партбилет на стол", что моментально тебя превращало во второсортного человека (хотя и с билетом не все следовали "Заветам Ильича" и "Принципам коммунистического децентрализма"!)
    Да..... Повеяло такой тоской.... Жуть...

    Большинство Всё понимают и лишь меньшинство делает вид, что большинство слепы или дураки....
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 16:28
    Гораздо более актуален вопрос о том, на каком основании заинтересованный клуб Сочи отказал Черноморцу играть на стадионе, который не принадлежи клубу: ? Здесь явный конфликт интересов. Именно это позволило Сочи попасть в стыки и дальше разыграть позорный спектакль с участием НН, которые прекрасно знали, что остаться в РПЛ при любом исходе. Они и отдали вторую игру (небескорыстно) Это плохой спектакль, более того постыдный
    протон
    протон
    сегодня в 16:03
    Да весь сценарий прописан заранее, Ахмат и Сочи должны были оказаться в ПЛ и всё!
    Всё остальное спектакль.
    Если хотите по спортивному принципу, то зачем надо было до конца стыковых игр снимать Химки!? Понятно зачем, чтобы заверить НН и те слились.
    Гость
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