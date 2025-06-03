Глава РПЛ предлагал РФС изменить регламент из-за ситуации с «Химками»

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сегодня, 15:59

Президент РПЛ рассказал, что предлагал Российскому футбольному союзу ( РФС ) внести изменения в регламент из‑за ситуации с «Химками», которые не получили лицензию для выступления в Премьер-Лиге.

Во вторник в офисе РПЛ прошло общее собрание клубов, по итогам которого лига рекомендовала «Пари НН» для включения в состав участников следующего сезона. По данным источника, лига 13 голосами «за» рекомендовала сохранить на следующий сезон нижегородцев, которые должны занять место не прошедших лицензирование «Химок».