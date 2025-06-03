Глава РПЛ предлагал РФС изменить регламент из-за ситуации с «Химками»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что предлагал Российскому футбольному союзу (РФС) внести изменения в регламент из‑за ситуации с «Химками», которые не получили лицензию для выступления в Премьер-Лиге.
Во вторник в офисе РПЛ прошло общее собрание клубов, по итогам которого лига рекомендовала «Пари НН» для включения в состав участников следующего сезона. По данным источника, лига 13 голосами «за» рекомендовала сохранить на следующий сезон нижегородцев, которые должны занять место не прошедших лицензирование «Химок».
Общее собрание должно было носить технический характер, но ситуация форс‑мажорная, печальная в связи с ФК «Химки». Процедура была следующая: сначала мы исключили четыре клуба из состава участников РПЛ. Пожелал трём из них как можно скорее вернуться. Затем включили в состав трёх новых членов, соответственно, нас стало 15 членов.
Согласно регламенту, решение принимает РФС на основании рекомендаций РПЛ и ФНЛ. Мы внесли этот вопрос в повестку дня и его рассмотрели. Понятно, что вопрос сложный, но большинством мы сошлись. Тот кто выше, тот и должен остаться, эту логику мы и приняли.
Мне очень не нравится этот пункт регламента. Очень хороший сезон был смазан этой историей. Всех ситуаций в регламенте не пропишешь, к сожалению. Конечно, мы учтём, отрегулируем, внесём в регламент (изменения).
Моя лично позиция была иная. Я предлагал РФС в этой части поменять регламент. В таком случае «Химки» бы сместились на 16‑е место. Таким образом «Оренбург» и «Ахмат» играли бы стыки.
И всё это готовилось заранее и шло как по маслу и упаси господь если где то произойдет "нештатная ситуация" - впоследствии этот прокол выносился на "Бюро райкома" и естественно рассматривался в более узком кругу, который был намертво из своих, проверенных людей и здесь всё проходило "без сучка и задоринки" и железобетонно заканчивалось "Строгий выговор с занесением..." или ещё более жестче "Исключение из рядов КПСС" (в простонародье "Положил партбилет на стол", что моментально тебя превращало во второсортного человека (хотя и с билетом не все следовали "Заветам Ильича" и "Принципам коммунистического децентрализма"!)
Да..... Повеяло такой тоской.... Жуть...
Большинство Всё понимают и лишь меньшинство делает вид, что большинство слепы или дураки....
И всё это готовилось заранее и шло как по маслу и упаси господь если где то произойдет "нештатная ситуация" - впоследствии этот прокол выносился на "Бюро райкома" и естественно рассматривался в более узком кругу, который был намертво из своих, проверенных людей и здесь всё проходило "без сучка и задоринки" и железобетонно заканчивалось "Строгий выговор с занесением..." или ещё более жестче "Исключение из рядов КПСС" (в простонародье "Положил партбилет на стол", что моментально тебя превращало во второсортного человека (хотя и с билетом не все следовали "Заветам Ильича" и "Принципам коммунистического децентрализма"!)
Да..... Повеяло такой тоской.... Жуть...
Большинство Всё понимают и лишь меньшинство делает вид, что большинство слепы или дураки....