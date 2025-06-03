Общее собрание РПЛ исключило четыре клуба, в том числе «Химки»

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сегодня, 15:31

РПЛ провела общее собрание, на котором были исключены четыре клуба: «Факел», «Оренбург» и «Пари НН» выбыли из Премьер-Лиги по спортивному принципу, а «Химки» — из-за отсутствия лицензии РФС1 на следующий сезон.

Вместо них в РПЛ приняты «Балтика», «Торпедо» и «Сочи», которые получили право выступать в лиге благодаря результатам в Первой лиге.