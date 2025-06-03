Общее собрание РПЛ исключило четыре клуба, в том числе «Химки»

РПЛ провела общее собрание, на котором были исключены четыре клуба: «Факел», «Оренбург» и «Пари НН» выбыли из Премьер-Лиги по спортивному принципу, а «Химки» — из-за отсутствия лицензии РФС1 на следующий сезон.
Вместо них в РПЛ приняты «Балтика», «Торпедо» и «Сочи», которые получили право выступать в лиге благодаря результатам в Первой лиге.
Что касается «Химок», то вопрос о дальнейшем участии клуба в лигах под эгидой РФС будет рассмотрен исполкомом организации в ближайшее время.
Да, коллеги, я помню это.))) Но можно вспомнить, как и киевское Динамо оставляли в вышке. Да, было и такое...
Кстати, ленинградский хоккейный СКА часто оставляли в вышке- из Уважения к Городу Ленина.
Да, коллеги, я помню это.))) Но можно вспомнить, как и киевское Динамо оставляли в вышке. Да, было и такое...
Кстати, ленинградский хоккейный СКА часто оставляли в вышке- из Уважения к Городу Ленина.
Регламент меняли только ради Зенита в честь юбилея Великого Октября, по моему в 1967 г.
Регламент меняли только ради Зенита в честь юбилея Великого Октября, по моему в 1967 г.