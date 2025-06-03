Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РПЛРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Общее собрание РПЛ исключило четыре клуба, в том числе «Химки»

сегодня, 15:31

РПЛ провела общее собрание, на котором были исключены четыре клуба: «Факел», «Оренбург» и «Пари НН» выбыли из Премьер-Лиги по спортивному принципу, а «Химки» — из-за отсутствия лицензии РФС1 на следующий сезон.

Вместо них в РПЛ приняты «Балтика», «Торпедо» и «Сочи», которые получили право выступать в лиге благодаря результатам в Первой лиге.

Что касается «Химок», то вопрос о дальнейшем участии клуба в лигах под эгидой РФС будет рассмотрен исполкомом организации в ближайшее время.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Пари НН» останется в Премьер-Лиге
Вчера, 18:49
Официально«Крылья Советов» получили лицензию на участие в РПЛ в следующем сезоне
23 мая
В «Крыльях Советов» не подтвердили информацию о получении лицензии
23 мая
«Крылья» прошли лицензирование для участия в РПЛ. «Черноморец» — нет
22 мая
Алаев: «Я беру ситуацию в „Химках“ на контроль»
18 апреля
Алаев: «Пришло время пересмотреть систему лицензирования клубов»
18 апреля
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 16:36
Анатолий Кандауров и Аксинья.
Да, коллеги, я помню это.))) Но можно вспомнить, как и киевское Динамо оставляли в вышке. Да, было и такое...
Кстати, ленинградский хоккейный СКА часто оставляли в вышке- из Уважения к Городу Ленина.
Аксинья
Аксинья ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:22
Зато в год пятидесятилетия Октябрской революции (1967) Зенит оказался на последнем месте в классе А, но тут же нашли выход расширив класс А с 19 до 20 команд. А ведь Газпрома тогда и в помине не было
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:19
CapralCapral
Регламент меняли только ради Зенита в честь юбилея Великого Октября, по моему в 1967 г.
Capral
Capral
сегодня в 16:13
Даже ради Спартака не стали менять регламент в 1976, а тут, какие-то Химки...
derrik2000
derrik2000 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 15:44
Ничего ещё не аукнулось: вопрос об исключении Химок будет рассмотрен позже, а ЭТО говорит о том, что "приоритет" клубов, игравших в РПЛ, будет закреплён за Пари НН.)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:39
Пари НН аукнулось так сказать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 