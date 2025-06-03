Тикнизян уезжает в Европу. Потерял место в основе, скандальный спич поставил точку

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вчера, 15:52

Последний год – разочарование, трансфер – единственный выход.

Стремительная деградация

В сентябре 2023 года «Локомотив» сенсационно обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге. Это был вечер имени Тикнизяна. Наир показал, почему именно он – среди лидеров «красно-зелёных». Футболист повёл «железнодорожников» за собой, забил сам и оформил голевую передачу – поучаствовал в обоих голах «Локо». Позже к этому добавился важный гол тому же «Зениту» во втором круге – защитник забил в концовке при скользких 2:1.

Тогда не было сомнений – именно такой лидер необходим молодой неопытной команде. Наир был душой, сердцем коллектива. Тем, кто зажигает эмоцию и передаёт необходимый настрой остальным. И при этом он делает разницу на поле. Даже удивительно, что спустя полтора года футболист напрочь лишился места в составе.

Начинался сезон-24/25 ещё неплохо. Было ясно, что Наир далёк от прежнего уровня. В то же время была видна конкуренция с Пиняевым, Самошниковым Сильяновым – можно было сделать скидку на набор формы. И, например, победный мяч с «Ростовом», победный гол в дерби с ЦСКА обнадёживали.

Только весной защитник окончательно лишился места в старте. Михаил Галактионов на позиции левого вингера стал доверять Сергею Пиняеву, а в обороне закрепился Сильянов, иногда появлялся Самошников. И вот в апреле в выездном матче против «Зенита» Наир всю игру просидел на скамейке. В оставшихся играх чемпионата недавний лидер «Локо» уже не выходил с первых минут.

Наболело

Особенно плачевной ситуация стала в мае. «Локо» сохранял призрачные шансы на топ-3 – и на финишной прямой предстояло в том числе дерби с ЦСКА . Галактионов решил, что команда справится без Тикнизяна. Даже в домашних матчах – против «Оренбурга» и как раз ЦСКА – защитник оставался на скамейке, а на выездные матч с «Факелом» и «Акроном» вообще не попал в заявку.

Дерби стало точкой кипения – после того, как Наир не сыграл с ЦСКА , он и выдал резонансный комментарий:

Я себя чувствую последним говном и хочу перемен летом. Я очень уважаю «Локомотив», я благодарен за всё, что он для меня сделал, я благодарен главному тренеру, но на сегодняшний день я даже не игрок ротации. И надо это принимать с достоинством. После сезона будет диалог с руководством, буду просить, чтобы меня отпустили. К сожалению, за эти 4 года я не смог ничего выиграть, клуб дал мне больше, чем я сам приобрел.

Сразу после появился инсайд, что футболиста отстранили от основной команды, – и хотя позднее информацию опровергли, на игру с «Акроном» Тикнизян не полетел (по словам агента Наира, это было решение игрока). В любом случае ясно. Что все мосты сожжены.

Тикнизяну нет смысла оставаться

Просто потому, что точка невозврата уже пройдена. Он уже давно не входит в планы Галактионова – тренер крайне редко выпускает защитника на поле и тем более не доверяет ему, когда речь заходит о принципиальных матчах. Доверие между игроком и тренером разрушено – его комментарий после дерби это лишь подтвердил, подвёл черту. Галактионов, объясняя, почему Наир не полетел с командой на игру с «Акроном», заявил:

И клуб, и он сам сделали заявления, думаю, они исчерпывающие. Тикнизян тренировался всю прошедшую неделю с командой, но попросил не ехать в Самару, сославшись на психоэмоциональное состояние. Клуб пошел ему навстречу.

В клубе на левом фланге установилась определённая расстановка сил. В обороне первый выбор – Сильянов, там же может выйти Самошников – Илью предпочитают использовать как правого вингера, но такая опция тоже есть. Александр при этом более дисциплинирован при игре в обороне – у Наира слишком специфическая роль, его конкурент даёт больше вариативности. Основной левый вингер для Михаила Михайловича – Сергей Пиняев. 20-летний исполнитель преодолел спад и теперь готов стать полноценным лидером москвичей. Держать Наира на скамейке – расточительство, но и выиграть конкуренцию у Пиняева он не может.

«Црвена Звезда» – неплохое место, но есть оговорки

Понятно, то в такой ситуации у «Локомотива» нет резона гнуть пальцы при переговорах. Быстро появился вариант с «Црвеной Звездой», и, по последним данным, переговоры продвигаются довольно успешно. Клуб из Белграда предложил «железнодорожникам» 1,7 млн евро компенсации и 300 тысяч в виде бонусов за выход в Лигу чемпионов (по другим данным, отступные – 2,3 миллиона евро, с футболистом согласован контракт до 2028 года.

Для самого Наира это хороший вариант – в Сербии он будет на виду, плюс сможет снова сыграть в еврокубках. Но есть и внушительные риски. Опять же, Тикнизян – специфический футболист. Крайний защитник без оборонительных навыков. Он существенно добавляет вариативности атаки – но лишь при условии, что тренер ему доверится. И в то же время придётся ломать голову, как компенсировать его провалы в обороне – без мяча Тикнизян отрабатывает посредственно.

Поэтому Наиру была бы удобна схема с тремя центральными защитниками. В ней футболист может смело уходить вперёд и не бояться, что ему забегут за спину – между тремя центрбеками эта нагрузка распределится равномерно. «Црвена Звезда» – не такая команда. Хотя даже так – лучше рискнуть, но сменить обстановку, чем остаться в прежней команде, где тебе уже не доверяют.