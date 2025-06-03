Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияОтбор ЧМ-2026. Южная Америка

Месси возвращается в сборную Аргентины после 7-месячного перерыва

сегодня, 13:10

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси присоединился к национальной команде для подготовки к июньским матчам отбора к чемпионату мира 2026 года.

Для 37-летнего капитана этот вызов стал первым за семь месяцев. Последний раз Месси выходил на поле в ноябре 2024-го, но затем пропустил игры из-за мышечной травмы. Несмотря на его отсутствие, команда успешно квалифицировалась на мировое первенство.

В ближайших матчах аргентинцы сыграют с Чили (5 июня, выезд) и Колумбией (10 июня, дома).

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Оксфорд Юнайтед» может прекратить существование
Сегодня, 12:40
Кака присутствовал на финале Лиги чемпионов вместе со своим сыном
Вчера, 13:24 Фото
«Реал» и «Манчестер Сити» среди худших команд сезона. Гранды пережили крах надежд
01 июняRoman Novikov в блоге Футбол - это больКомментарии1
Стала известна вторая команда, вышедшая в Ла Лигу
01 июня
Единственный болельщик «Интера» встретил команду после поражения от ПСЖ
01 июня
ПСЖ стал первым клубом, вышедшим на КЧМ-2029
01 июня
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:28
уверен, все фанаты футбола рады этому)))) как и вся Аргентина.
удачи чемпионам мира!!!
jmh2va39vmpg
jmh2va39vmpg
сегодня в 13:28
Если сам Месси готов помочь сборной это только заслуживает похвалы!!
Вещий
Вещий
сегодня в 13:16
Ну по крайней мере у команды будет моральная поддержка...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 