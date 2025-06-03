Месси возвращается в сборную Аргентины после 7-месячного перерыва

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси присоединился к национальной команде для подготовки к июньским матчам отбора к чемпионату мира 2026 года.
Для 37-летнего капитана этот вызов стал первым за семь месяцев. Последний раз Месси выходил на поле в ноябре 2024-го, но затем пропустил игры из-за мышечной травмы. Несмотря на его отсутствие, команда успешно квалифицировалась на мировое первенство.
В ближайших матчах аргентинцы сыграют с Чили (5 июня, выезд) и Колумбией (10 июня, дома).
удачи чемпионам мира!!!
удачи чемпионам мира!!!