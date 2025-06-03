Месси возвращается в сборную Аргентины после 7-месячного перерыва

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сегодня, 13:10

Нападающий «Интер Майами» присоединился к национальной команде для подготовки к июньским матчам отбора к чемпионату мира 2026 года.

Для 37-летнего капитана этот вызов стал первым за семь месяцев. Последний раз Месси выходил на поле в ноябре 2024-го, но затем пропустил игры из-за мышечной травмы. Несмотря на его отсутствие, команда успешно квалифицировалась на мировое первенство.

В ближайших матчах аргентинцы сыграют с Чили (5 июня, выезд) и Колумбией (10 июня, дома).