Большинство клубов РПЛ поддержали сохранение «Пари НН» в лиге

13 клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) рекомендовали Российскому футбольному союзу (РФС) сохранить «Пари НН» в турнире на будущий сезон.
Во вторник в «Доме футбола» прошло собрание представителей клубов РПЛ в формате видеоконференции.
Несмотря на поражение в стыковых матчах за право играть в РПЛ следующего сезона, «Пари НН» может остаться в лиге за счёт того, что «Химки» не прошли лицензирование. Окончательное решение по этому вопросу примет РФС.
Сколько можно месить осенне-весенние огороды?
Зачем стыки Ахмат и Оренбург? Вы допускаете республику без футбола?
Химки оставить по спортивному принципу. Черноморцу разрешить игры проводить и на Фиште (это не собственность Сочи, и договориться , в случае накладок с "Кубанью" и... "Краснодаром" ни тем ни другим лишняя копейка не помешает....
18 команд и пусть летом бегают, а зимой на Лыжах)))
Сколько можно месить осенне-весенние огороды?
Зачем стыки Ахмат и Оренбург? Вы допускаете республику без футбола?
Химки оставить по спортивному принципу. Черноморцу разрешить игры проводить и на Фиште (это не собственность Сочи, и договориться , в случае накладок с "Кубанью" и... "Краснодаром" ни тем ни другим лишняя копейка не помешает....
18 команд и пусть летом бегают, а зимой на Лыжах)))
Здесь во главу угла надо было поставить футболистов, с РФС спросить, как они как контролирующий орган, допустили такую финансовую ситуацию? И пусть многомиллионные штрафы идут в Химки...
Надо подумать тем же чиновникам о создании форсмажорного фонда, как раз на случай с Химками или что то в этом роде...
Здесь во главу угла надо было поставить футболистов, с РФС спросить, как они как контролирующий орган, допустили такую финансовую ситуацию? И пусть многомиллионные штрафы идут в Химки...
Надо подумать тем же чиновникам о создании форсмажорного фонда, как раз на случай с Химками или что то в этом роде...