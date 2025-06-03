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Большинство клубов РПЛ поддержали сохранение «Пари НН» в лиге

сегодня, 15:39

13 клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) рекомендовали Российскому футбольному союзу (РФС) сохранить «Пари НН» в турнире на будущий сезон.

Во вторник в «Доме футбола» прошло собрание представителей клубов РПЛ в формате видеоконференции.

Несмотря на поражение в стыковых матчах за право играть в РПЛ следующего сезона, «Пари НН» может остаться в лиге за счёт того, что «Химки» не прошли лицензирование. Окончательное решение по этому вопросу примет РФС.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 19:16
Никто не сомневался, а я всё таки за Факел.)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 18:39
...к последней фразе добавлю.... и справедливость. Согласен?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 18:37
Олег, я люблю точность. Голосовали только настоящие участники РПЛ, а не будущие. Ни Балтика, ни Торпедо, ни Сочи не голосвали.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 18:34
Команду при ее снятии очков не лишают, значит и по таблице опустить не могут. Это тоже закон. Если сняли, а точнее не дали лицензию на следующий сезон, то выход один. Тот ,который озвучили по регламенту. Будет иной регламент принят перед началом сезона, будет другой разговор. А пока не о чем разговаривать.
Николай 1
Николай 1
сегодня в 18:13, ред.
Надо было Сочи затащить, их и затащили в РПЛ (+6 очков в "юбилейный" сезон сами знаете кому). Чтобы сие действо не выглядело явно, попутно лишили лицензии и СКА из Хабаровска. А в Новороссийске команда с 1906 года, если верить официалу. По спортивному принципу и в очной встрече Черноморец сильнее Сочи. Переход в лигу выше по принципу лучшего стадиона я не понимаю. или я ещё чего-то не понимаю? Прошу объяснить. (Болею за Динамо, поэтому не заинтересован ни в одной из этих команд)
Если интересно, гендир Черноморца о ситуации:
https://vkvideo.ru/playlist/-29484355_-2/video-29484355_456249646?t=12m53s
derrik2000
derrik2000 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 18:06
Не... Не прилетело.
Пари НН в РПЛ ВЕЧЕН! )
Шуnя771
Шуnя771 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 17:45
Отвечаю на твой вопрос:

По данным источника, большинство клубов проголосовало за то, чтобы сохранить клуб из Нижнего Новгорода в высшем дивизионе. «Зенит» был против, «Сочи» воздержался.
sv_1969
sv_1969 ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 17:42
Спасибо большое. Теперь понял. А я уж обрадовался, что прилетело им.
Шуnя771
Шуnя771 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 17:39
Дорогая...
Согласен, но люди дороже, надо реформировать систему, вопрос многогранный, но во главу футбола поставить спортивный принцип и тогда стадионы пустовать не будут...
Когда свисток свистит в одну сторону раз, два, три.... Следующий раз болельщик подумает:
- А зачем идти?
Человека влечет неизвестность....
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 17:23, ред.
Я все время говорю,что футбол одна из немногих отдушин для многих.Но как мы хотим уже не будет,футбол ныне очень дорогая штука.
Шуnя771
Шуnя771 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 17:07
Почему?
Здесь во главу угла надо было поставить футболистов, с РФС спросить, как они как контролирующий орган, допустили такую финансовую ситуацию? И пусть многомиллионные штрафы идут в Химки...
Надо подумать тем же чиновникам о создании форсмажорного фонда, как раз на случай с Химками или что то в этом роде...
Шуnя771
Шуnя771 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 17:03
Догма незыблема в философии и то...
А в жизни надо действовать смело и во имя людей их интересов, жизнь так коротка..., и не у всех слаще горькой редьки и может немногие счастливые минуты это пойти с друзьями на стадион, посмотреть футбол, после или до выпить кружку пива или отведать шашлычка и обсудить с друзьями игру...
А что получается у нас?
От нескольких человек зависит футбольная ситуация во всем регионе, ладно бы основания были серьёзные , а так... Вы же сами всё понимаете.
Каждый чиновник боится что то поменять или, создается вольно или невольно, впечатление, что руководствуется личными интересами...
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 16:58, ред.
Тут Черноморец можно было еще оставить , а Химки никак.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 16:56
Ты пошел еще по легкому пути.Если оставить и Химки и Черноморец,то стыки никто не отменял же.
Шуnя771
Шуnя771 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 16:51, ред.
Неизвестно когда мы попадем в европейский футбол...
Сколько можно месить осенне-весенние огороды?
Зачем стыки Ахмат и Оренбург? Вы допускаете республику без футбола?
Химки оставить по спортивному принципу. Черноморцу разрешить игры проводить и на Фиште (это не собственность Сочи, и договориться , в случае накладок с "Кубанью" и... "Краснодаром" ни тем ни другим лишняя копейка не помешает....
18 команд и пусть летом бегают, а зимой на Лыжах)))
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 16:46, ред.
И мне интересно,даже очень.))) Урал точно)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:42
"Большинство поддержали"

А кто не поддержал?
Надо знать для Истории!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:42, ред.
Надо было как хотел Алаев,Химки на 16 место,а Оренбург и Ахмат в стыки,все просто и адекватно.Может на будущее так и следует прописать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 16:17
Все ясно на 95%, т.к согласно Регламенту преимущество в такой ситуации у Клуба РПЛ, а это НН. И РФС деваться некуда. Закон есть закон, пусть даже он плохой.
5qwxmjbwswxp
5qwxmjbwswxp
сегодня в 15:58
А мне всё жаль Химки!!! Надо хорошо подумать!
8edy6vwt97k5
8edy6vwt97k5
сегодня в 15:56
Своих поддержали, так как могли быть на их месте
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 15:56, ред.
Еще ничего не ясно.Нет окончательного решения.
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 15:53
Мы тут должны сделать удивленный вид?
derrik2000
derrik2000 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 15:52, ред.
НИЖЕ новость о том, что 3 клуба исключены ПО СПОРТИВНОМУ ПРИНЦИПУ, а, вот, исключение Химок по НЕспортивному принципу будут очень скоро принимать. А это значит, что по этому же НЕспортивному принципу после исключения Химок в РПЛ оставят команду, которая в завершившемся сезоне играла в РПЛ. А это - Пари НН.)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:40
Только ниже новость о другом. Ничего не понимаю
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