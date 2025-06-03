Большинство клубов РПЛ поддержали сохранение «Пари НН» в лиге

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сегодня, 15:39

13 клубов Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ) рекомендовали Российскому футбольному союзу ( РФС ) сохранить «Пари НН» в турнире на будущий сезон.

Во вторник в «Доме футбола» прошло собрание представителей клубов РПЛ в формате видеоконференции.