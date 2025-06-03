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Генеральный директор «Пари НН» поблагодарил клубы РПЛ за поддержку

сегодня, 16:26

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов выразил благодарность клубам РПЛ за решение поддержать их участие в лиге на будущий сезон:

Я благодарен всем нашим партнерами, всем коллегам по Российской премьер‑лиге, что поддержали нас. За это им профессиональное, человеческое спасибо от меня лично, от клуба, наших болельщиков. Конечно, решение пока не принято, будем дожидаться решения исполкома. Но первый шаг сделан, будем ждать, какое решение примет исполком. Для нас еще ничего не закончено.

Напомним, сегодня клубы РПЛ большинством голосов проголосовали за сохранение «Пари НН» вместо «Химок», которые не получили лицензию для участия в турнире. Окончательное решение примет исполком РФС.

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НН  Химки
Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
xbxh8hvn6utt
xbxh8hvn6utt
сегодня в 17:34
А выбор то не велик был.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 17:11
Спасибо не булькает...
протон
протон
сегодня в 16:33
Прям по Станиславскому! Сразу хочется верить
Гость
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