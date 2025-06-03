Генеральный директор «Пари НН» поблагодарил клубы РПЛ за поддержку

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов выразил благодарность клубам РПЛ за решение поддержать их участие в лиге на будущий сезон:

Я благодарен всем нашим партнерами, всем коллегам по Российской премьер‑лиге, что поддержали нас. За это им профессиональное, человеческое спасибо от меня лично, от клуба, наших болельщиков. Конечно, решение пока не принято, будем дожидаться решения исполкома. Но первый шаг сделан, будем ждать, какое решение примет исполком. Для нас еще ничего не закончено.