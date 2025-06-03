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Финал Кубка Азербайджана, который выиграл клуб Березуцкого, стал рекордным

сегодня, 14:59

На финальном матче Кубка Азербайджана сезона 2024/25 между «Карабахом» и «Сабахом» (2:3) был установлен рекорд результативности.

Это был финал с наибольшим количеством голов, забитых в основное и дополнительное время. Начиная с 1992 года в решающих матчах турнира ни разу не была зафиксирована такая результативность.

До этого самым результативным поединком был матч сезона 2014/15, в котором «Карабах» победил «Нефтчи» со счетом 3:1.

«Сабах», главным тренером которого является российский тренер Василий Березуцкий, выиграл первый трофей в своей истории.

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Все комментарии
8sfm4u3v2nax
8sfm4u3v2nax
сегодня в 17:58
Василия с первым трофеем, можно только поздравить, Карабах выиграть не так просто
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:35, ред.
С чем мы Васю искренне поздравляем!
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