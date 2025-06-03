Финал Кубка Азербайджана, который выиграл клуб Березуцкого, стал рекордным

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сегодня, 14:59

На финальном матче Кубка Азербайджана сезона 2024/25 между «Карабахом» и «Сабахом» (2:3) был установлен рекорд результативности.

Это был финал с наибольшим количеством голов, забитых в основное и дополнительное время. Начиная с 1992 года в решающих матчах турнира ни разу не была зафиксирована такая результативность.

До этого самым результативным поединком был матч сезона 2014/15, в котором «Карабах» победил «Нефтчи» со счетом 3:1.

«Сабах», главным тренером которого является российский тренер , выиграл первый трофей в своей истории.