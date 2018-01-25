По данным английской прессы, полузащитник «Интера» Жоау Мариу сегодня прибыл в Лондон.



Сообщается, что 25-летний футболист близок к переходу в «Вест Хэм». Хавбек сегодня пройдет в столице Англии медосмотр, а после поставит подпись под контрактом. Официальное подтверждение перехода игрока должно быть озвучено в течение суток. Ориентировочная сумма трансфера составит 26 миллионов фунтов.