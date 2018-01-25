По данным английской прессы, полузащитник «Интера» Жоау Мариу сегодня прибыл в Лондон.
Сообщается, что 25-летний футболист близок к переходу в «Вест Хэм». Хавбек сегодня пройдет в столице Англии медосмотр, а после поставит подпись под контрактом. Официальное подтверждение перехода игрока должно быть озвучено в течение суток. Ориентировочная сумма трансфера составит 26 миллионов фунтов.
Переговоры начались уже довольно давно, несколько раз Жоау Мариу менял свое решение, при чем изначально португалец не хотел переходить в Вест Хэм. Тем не менее, сообщали, что руководство Интеру популярно объяснило игроку, что после прихода Рафиньи, место на поле ему не светит. Ну либо светит только по большим праздникам. Как итог - ЖМ пересмотрел своё решение.
После этого были проблемы уже между клубами, при чем доходило до смешного, например, 150 тысяч разницы между предложением и запросом, что могло сорвать трансфер. Однако же, всё завершается успешно. Интер получит 1 млн евро за аренду, у Вест Хэма есть право выкупа за 30 млн евро. Итог аренда ЖМ к молобойцам за 1,2 млн и выкуп с их стороны за 30 млн
Переговоры начались уже довольно давно, несколько раз Жоау Мариу менял свое решение, при чем изначально португалец не хотел переходить в Вест Хэм. Тем не менее, сообщали, что руководство Интеру популярно объяснило игроку, что после прихода Рафиньи, место на поле ему не светит. Ну либо светит только по большим праздникам. Как итог - ЖМ пересмотрел своё решение.
После этого были проблемы уже между клубами, при чем доходило до смешного, например, 150 тысяч разницы между предложением и запросом, что могло сорвать трансфер. Однако же, всё завершается успешно. Интер получит 1 млн евро за аренду, у Вест Хэма есть право выкупа за 30 млн евро. Итог аренда ЖМ к молобойцам за 1,2 млн и выкуп с их стороны за 30 млн