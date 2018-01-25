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Жоау Мариу сегодня прибыл в Лондон

сегодня, 14:15

По данным английской прессы, полузащитник «Интера» Жоау Мариу сегодня прибыл в Лондон. 

Сообщается, что 25-летний футболист близок к переходу в «Вест Хэм». Хавбек сегодня пройдет в столице Англии медосмотр, а после поставит подпись под контрактом. Официальное подтверждение перехода игрока должно быть озвучено в течение суток. Ориентировочная сумма трансфера составит 26 миллионов фунтов. 

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Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 17:45
По информации Sky Sport Italia, английский "Ливерпуль" готов отдать своего форварда Даниэля Старриджа в аренду в миланский "Интер". Первоначально "красные" настаивали исключительно на прямом трансфере, но из-за слабой заинтересованности в игроке со стороны других клубов согласились на предложение "нерадзурри". "Интер" арендует футболиста до конца сезона с правом выкупа контракта 28-летнего англичанина за 18 миллионов евро.
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 17:44
Конец еще одной истории - Ди Марцио, Sky, FCIN подтверждают, Интер и Вест Хэм достигли соглашения по аренде Жоау Мариу. Португалец переезжает в аренду в АПЛ.

Переговоры начались уже довольно давно, несколько раз Жоау Мариу менял свое решение, при чем изначально португалец не хотел переходить в Вест Хэм. Тем не менее, сообщали, что руководство Интеру популярно объяснило игроку, что после прихода Рафиньи, место на поле ему не светит. Ну либо светит только по большим праздникам. Как итог - ЖМ пересмотрел своё решение.

После этого были проблемы уже между клубами, при чем доходило до смешного, например, 150 тысяч разницы между предложением и запросом, что могло сорвать трансфер. Однако же, всё завершается успешно. Интер получит 1 млн евро за аренду, у Вест Хэма есть право выкупа за 30 млн евро. Итог аренда ЖМ к молобойцам за 1,2 млн и выкуп с их стороны за 30 млн
Rheinfall
Rheinfall ответил RUSTY8
сегодня в 17:13
RUSTY8:
если он перейдет, Сабзилио можно поставить памятник в Аппиано)))
солидарен ;-)
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 15:18
если он перейдет, Сабзилио можно поставить памятник в Аппиано)))
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