«Дело Анны Франк»: «Лацио» избежал матчей без зрителей

Федерация футбола Италии оштрафовала «Лацио» на 50 тысяч евро за инцидент, произошедший в октябре прошлого года в поединке с «Кальяри» (3:0). При этом обвинение требовало наказать римлян двумя матчами без зрителей.

Напомним, в той игре ультрас «Лацио» разместились на фанатской трибуне «Ромы», поскольку их трибуна была закрыта из-за расистского поведения на предыдущих матчах. После игры фанаты оставили «волкам» послание. Среди прочих оскорбительных материалов антисемитского и гомофобного содержания была фотография Анны Франк в футболке «Ромы». Напомним, что дневник еврейской девочки Анны Франк, повествующий о гонениях со стороны нацистов во времена Третьего рейха, стал мировым бестселлером.

В «Лацио» сделали упор на то, что в этой «акции» участвовали всего 13 человек и всем им вход на стадион уже запрещен.