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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала1X2
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«Дело Анны Франк»: «Лацио» избежал матчей без зрителей

сегодня, 16:27
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)3 : 0Логотип футбольный клуб КальяриКальяриМатч завершен

Федерация футбола Италии оштрафовала «Лацио» на 50 тысяч евро за инцидент, произошедший в октябре прошлого года в поединке с «Кальяри» (3:0). При этом обвинение требовало наказать римлян двумя матчами без зрителей.

Напомним, в той игре ультрас «Лацио» разместились на фанатской трибуне «Ромы», поскольку их трибуна была закрыта из-за расистского поведения на предыдущих матчах. После игры фанаты оставили «волкам» послание. Среди прочих оскорбительных материалов антисемитского и гомофобного содержания была фотография Анны Франк в футболке «Ромы». Напомним, что дневник еврейской девочки Анны Франк, повествующий о гонениях со стороны нацистов во времена Третьего рейха, стал мировым бестселлером.

В «Лацио» сделали упор на то, что в этой «акции» участвовали всего 13 человек и всем им вход на стадион уже запрещен.

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Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 19:25
Хитрый Лолито вовремя раздул скандал с ВАРом. Наказать не посмели бы, иначе это бы расценивалось как умышленное давление на клуб.
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