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вчера, 16:00

Лишь один игрок из списка до сих пор играет в лиге.

Победить в Премьер-Лиге даже один раз достаточно сложно. Чтобы сделать это дважды, требуются не только силы, но и везение, ведь не всегда новый клуб может соответствовать данной цели. За примерно три десятилетия существования АПЛ только десять футболистов смогли заполучить заветный трофей более чем с одной командой. Давайте вспомним, кто же это был.

Хеннинг Берг

Начнём с первопроходца. Берг был первым игроком, выигравшим Премьер-Лигу с двумя разными клубами. Впервые он поднял трофей с «Блэкберн Роверс» в 1995 году, а затем с «Манчестер Юнайтед» в 1999 и 2000 годах. Надёжный, серьёзный защитник, Берг провёл 66 матчей за «красных дьяволов» во время одного из их самых доминирующих периодов клуба в истории. Норвежец не самый яркий футболист в этом списке, но каждой команде-победителю нужны игроки с характером Берга.

Николя Анелька

Быстрый и хладнокровный форвард забил более 200 голов и был одним из лучших в своём поколении. Его дебютный титул пришёлся на первый чемпионский сезон Арсена Венгера во главе «Арсенала» в 1998 году, а затем повторил успех в «Челси» Карло Анчелотти в 2010 году, разница между титулами составила 12 лет. Карьера Анелька, конечно, была насыщенной — поиграл за ПСЖ , «Реал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Вест Бромвич». Сейчас он оценивает себя наравне с Мбаппе по трансферной стоимости.

Эшли Коул

Коул прошёл путь от бойца в непобедимом «Арсенале» до легенды «Челси», куда перешёл в 2006 году. Возможно, это лучший английский левый защитник всех времён. Долголетие и стабильность Коула на самом высоком уровне не имели себе равных. Он выиграл три чемпионских титула – два с «Арсеналом» и один с «Челси», а также семь Кубков Англии и Лигу чемпионов.

Гаэль Клиши

Подменял Коула в том самом непобедимом сезоне «Арсенала», а ещё два титула добавил в портфолио с «Манчестер Сити» в 2012 и 2014 годах. Быстрый, надёжный и недооценённый, Клиши был достаточно качественным защитником. Всего лишь в 18 лет выиграл свой первый титул, француз затем построил карьеру, о которой большинство игроков могли только мечтать.

Коло Туре

Имя Туре является синонимом «Манчестер Сити», но, как и Клиши, Коло тоже начал свою карьеру в «Арсенале» и тоже был частью банды сезона 2003/04. В 2009 году присоединился к «горожанам» и в 2012 году взял ещё один чемпионский титул.

Роберт Хут

«Роберт Хут Хут, он массивный немецкий мужик, Роберт Хут Хут, он выбьет тебе зуб!» Примерно так пели о данном футболисте болельщики АПЛ . Фанаты «Сток Сити» сочинили данную песню, а «Челси» и «Лестер» запомнят Хута по победам в чемпионате. Роберт был в основном запасным, когда завоевывал свои чемпионства с «Челси» в 2005 и 2006 годах. Но его настоящий миг славы наступил, когда Хут превратился в культового героя «Лестера» во время сенсационной победы в сезоне 2015/16. Та команда вошла в историю, про неё будут слагать легенды.

Карлос Тевес

Немногие футболисты играли за оба манчестерских клуба, а Тевес умудрился выиграть титулы в обеих командах. После двух подряд побед в АПЛ с «Манчестер Юнайтед» в 2008 и 2009 годах, Тевес перешёл в «Манчестер Сити» и добавил ещё один титул в 2012 году. Дерзкий, неутомимый и хитрый аргентинец был движущей силой атак клубов из Манчестера. Сумел показать яркий футбол, нельзя сказать, что где-то он не доработал или отбывал номер.

Джеймс Милнер

Это настоящая машина, киборг. Так долго играть на высоком уровне и бегать наравне с молодыми не каждому дано. Йоркширец выиграл первый титул с «Манчестер Сити» в 2012 и 2014 годах, а затем победил с «Ливерпулем» шесть лет спустя, став ключевым игроком в раздевалке Юргена Клоппа. Милнер занимает второе место по количеству матчей в Премьер-Лиге за всё время, нужно догнать Гарета Барри, для этого придётся продлить контракт с «Брайтоном». Также нынешний сезон для него 23-й в АПЛ , это рекорд лиги, обогнал даже Гиггза, который, казалось, родился на поле «Олд Траффорда» и играл 100 лет за МЮ .

Рияд Марез

Возможно, Марез выделяется как самый технически одарённый игрок в этом списке. Алжирский дриблёр стал одним из лидеров «Лестера» в сезоне 2015/16, заработав при этом звание игрока года по версии PFA . После перехода в «Манчестер Сити» он завоевал ещё четыре титула и стал важным игроком для команды Пепа Гвардиолы. Марез переехал в Саудовскую Аравию в 2023 году, чтобы заработать огромное количество денег, хотя жена была против переезда.

Нголо Канте

Футболист, у которого нет хейтеров. И он машина по отбору мячей. Как и Марез, он сыграл важную роль в сенсационной победе «Лестера» в 2016 году, истоптав каждую травинку на каждом стадионе в том сезоне. Канте присоединился к «Челси» в следующей кампании и сразу же выиграл ещё один титул, став первым полевым игроком со времён Эрика Кантона, выигравшим два подряд титула чемпиона Англии с двумя разными клубами. Кантона нет в списке, потому что с «Лестером» он побеждал, когда ещё высший дивизион не трансформировался в АПЛ . Напоминаем, что ведётся отсчёт именно с тех пор, это значит, что с сезона 1992/93. Канте же выиграл в «Челси» всё, включая Лигу чемпионов.

Вот такой получился список, за почти тридцать лет всего десять футболистов. Хотя, казалось, что их больше, но статистика вещь суровая. А иногда можно выиграть два чемпионства за один сезон!