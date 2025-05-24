Борис Игнатьев оценил шансы «Торпедо» в следующем сезоне РПЛ

Экс-тренер и бывший вице-президент московского «Торпедо» поделился своим мнением о перспективах клуба в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Торпедо» уже который год выходит в РПЛ , а потом опять вылетает. Это всё потому, что клуб попадает в руки непрофессионалов. Люди, в чьи руки попадает команда, не знают этого предмета. Важно, какие меры и решения будут приняты. Пока мало веры, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ уже в следующем сезоне. Но выход в РПЛ ускорит строительство стадиона, который крайне необходим. Благодаря ему вернутся болельщики. Большие поздравления «Торпедо».