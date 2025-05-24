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Борис Игнатьев оценил шансы «Торпедо» в следующем сезоне РПЛ

вчера, 15:47

Экс-тренер и бывший вице-президент московского «Торпедо» Борис Игнатьев поделился своим мнением о перспективах клуба в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Торпедо» уже который год выходит в РПЛ, а потом опять вылетает. Это всё потому, что клуб попадает в руки непрофессионалов. Люди, в чьи руки попадает команда, не знают этого предмета. Важно, какие меры и решения будут приняты. Пока мало веры, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ уже в следующем сезоне. Но выход в РПЛ ускорит строительство стадиона, который крайне необходим. Благодаря ему вернутся болельщики. Большие поздравления «Торпедо».

Напомним, что «Торпедо» напрямую вышло в РПЛ, заняв второе место в Первой Лиге.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 17:18
Всё правильно сказал, такой Клуб, как Торпедо должен быть в надёжных руках, а не у проходимцев. Да, надо сказать откровенно, что мало шансов у команды закрепиться в вышке, и причин тому много. Остаётся только надеяться и верить... Лично поболею за Торпедо!!!!!!!
drug01
drug01
вчера в 15:51
Вот бы ему там поработать еще!
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