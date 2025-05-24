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Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в РПЛ перед 30-м туром

вчера, 15:19

Суперкомпьютер Opta считает, что наибольшие шансы на чемпионство в РПЛ перед последним туром имеет «Краснодар» — 56,5 %. На то, что «Зенит» станет чемпионом даётся 43,5 %.

Напомним, «Краснодар» находится на первом месте в турнирной таблице, а «сине-бело-голубые» на втором. Команды разделяет одном очко, при этом итоги личных встреч говорят в пользу «Зенита». Сегодня петербуржцы дома сыграют с «Ахматом», а «Краснодар» примет «Динамо».

Ранее сообщалось, что семь футболистов «бело-голубых» пропустят матч против «быков».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:36
ANATOLY KANDAUROV 16 / 274сегодня в 15:27
Ростовщики настроили этот комп на то, чтобы Краснодар расслабился? А на самом деле все приедут и дадут бой, чтобы получить бонусы от Газпрома.

Тут дело не только в придуманных тобой бонусах. Динамо при определённых условиях может стать бронзовым призёром, а это сам по себе стимул...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:27
Ростовщики настроили этот комп на то, чтобы Краснодар расслабился? А на самом деле все приедут и дадут бой, чтобы получить бонусы от Газпрома
Гость
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