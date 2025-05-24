Два важнейших шага «Барселоны». Чемпионы продолжают строительство команды-гегемона

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вчера, 13:05

Важно не повторять ошибок.

Для новоиспечённых чемпионов Испании уже наступила пора продолжить строительство проекта. Каталонцы перешли к переговорам по новым контрактам – и уже сделали несколько важных шагов для развития команды. Это лето станет определяющим для амбиций «блауграны».

Рафинья превратился в полноценного лидера

Прошлым летом «сине-гранатовые» активно зазывали к себе молодого лидера «Атлетика» Нико Уильямса. У вингера сложились дружеские отношения с вундеркиндом каталонцев Ямалем, плюс в атаке сборной Испании между ними и Дани Ольмо образовалась химия. В межсезонье оформить сделку не удалось, а после подключился Рафинья. Бразилец слишком долго находился в тени и теперь вдруг сверкнул.

Футболист превратился в лидера команды. Он оставался заметной фигурой, что в рядовых матчах (хет-трик с «Вальядолидом», дубль с «Мальоркой», «Сельтой»), что в топ-противостояниях. Осенью каталонцы играли в ЛЧ с «Баварией». Мюнхенцы не раз били «сине-гранатовых», так что молодому проекту был необходим реванш. Рафинья в той игре оформил хет-трик. В крышесносном противостоянии с «Бенфикой» (5:4) бразилец отметился дублем, в ничейном поединке с «Аталантой» (2:2) записал в актив ассистентский дубль, потом в плей-офф с «Бенфикой» забил три мяча и отдал ассист за два матча, а с «Интером» поучаствовал в трёх голах своей команды из шести. Наконец, майское класико – победа «Барсы» 4:3, два гола Рафиньи – в том числе победный.

Влияние вингера на результаты клуба очевидно и ожидаемо «сине-гранатовые» договорились со своим новоиспечённым лидером о продлении контракта.

Флик – архитектор успешной «Барселоны»

Нельзя умалять заслуг Хави. Он пришёл в команду в тёмные времена. Легенда «Барселоны» пыталась примирить проблемные зоны команды с амбициями руководства, даже брал чемпионство, в конечном итоге дело сдвинулось и в Лиге чемпионов. Ямаль раскрылся также под его руководством. Хави оформил фундамент, на котором более опытный и системный Флик выстроил крепкую команду.

Что игроки, что руководство отмечают прогресс в физической подготовке футболистов. Теперь это атлеты, которые выдерживают огромные нагрузки все 90 минут. И это не делает их сухими исполнителями – физическая сила даёт больше свободы творить, тот же раскачавшийся Ямаль не даст соврать.

Всё оформилось в цельную картинку – атлетизм позволил сохранять эффективность высокого прессинга, игроки-интеллектуалы встроились в эту систему и дали ей больше жизни. Плюс Флик раскрыл Рафинью, нашёл применение даже Феррану Торресу, которого не критиковал только ленивый.

Так команда, которая в прошлом сезоне не имела и шанса на титул, в текущем оформила чемпионство, забрала Суперкубок и Кубок Испании, в ЛЧ добралась до полуфинала – могла бы и дальше, но это уже совсем читерство. После такого перформанса абсолютно логично, что с Ханси продлили контракт. Его идеи работают и находят отклик в раздевалке. У тренера с футболистами очевидный мэтч.

Контракт с юниором – следующая цель, надо определиться с позицией ещё по двум игрокам

На этом работа с контрактами не закончена. Очевидная следующая цель – Ламин Ямаль. К нему вообще стараются относиться с осторожностью. Это совсем молодой, только формирующийся футболист и человек. И на его голову свалилась мировая слава. Взросление должно проходить постепенно.

При этом затягивать с продлением нельзя. Жоан Лапорта уже говорил, что с предложением о трансфере на «Барсу» выходил ПСЖ , другие гранды наверняка тоже засматриваются. Лучше себя обезопасить. По словам президента «блауграны», продление договора вингера – вопрос почти решённый, условия согласованы. По другим данным, новый контракт юного вингера будет рассчитан до 2030 года. По новому соглашению зарплата составит девять млн евро за сезон без учёта бонусов и будет увеличиваться из года в год, пока не составит 18 миллионов.

Помимо него остаются вопросы ещё по двум футболистам, которые определённо имеют влияние на игровую структуру: Роберту Левандовскому и Френки де Йонгу. По обоим ситуация не такая однозначная. Поляк следит за своей формой, плюс уже работал с Фликом, немец может растянуть его пик. При этом очевидно, что затягивать с прощанием не стоит – отсутствие стабильного забивного форварда ещё аукнется. Вопрос – довериться опыту или не затягивать со сменой поколений.

Что касается голландского хавбека, ещё в прошлые трансферные окна ходили слухи об интересе к нему от МЮ . И на самом деле «Барса» несильно-то отбивалась. Никуда не делся экономический кризис, который ограничивает клуб. Вспомнить хотя бы проблемы с регистрацией Ольмо. Эти реалии никуда не делись, на зарплатную ведомость с продлением Рафиньи, Флика, Ямаля ложилась дополнительная нагрузка. И надо это компенсировать хоть какими-то продажами. Де Йонг с учётом подбора игроков в центре поля – один из немногих, кого можно продать за большие деньги без критического ущерба команде. Но решение надо принимать этим летом – соглашение истекает через год.

Определились с трансферными целями – сделали странный выбор

Приоритетная цель для «Барсы» – издевательство над Рафиньей. Бразилец приходил, когда на его же позицию в команде был Дембеле – и Хави больше доверял последнему. После ухода Усмана сверкнул Ямаль – пришлось смириться и биться за место на левой бровке. Рафинья воспользовался сорвавшейся сделкой по Уильямсу, стал лидером и претендентом на ЗМ . Всё это для чего? Чтобы летом каталонцы пошли за левым вингером Луисом Диасом. Это точно не трансфер на скамейку – за колумбийца «Ливерпуль» хочет 85 млн евро.

Остаётся надеяться, что триумфальный сезон не отобьёт у руководства память. Нельзя возвращаться к неразумным тратам – только начала прорастать сильная симпатичная команда.