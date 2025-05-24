Два важнейших шага «Барселоны». Чемпионы продолжают строительство команды-гегемона

Важно не повторять ошибок.
Для новоиспечённых чемпионов Испании уже наступила пора продолжить строительство проекта. Каталонцы перешли к переговорам по новым контрактам – и уже сделали несколько важных шагов для развития команды. Это лето станет определяющим для амбиций «блауграны».
Рафинья превратился в полноценного лидера
Прошлым летом «сине-гранатовые» активно зазывали к себе молодого лидера «Атлетика» Нико Уильямса. У вингера сложились дружеские отношения с вундеркиндом каталонцев Ямалем, плюс в атаке сборной Испании между ними и Дани Ольмо образовалась химия. В межсезонье оформить сделку не удалось, а после подключился Рафинья. Бразилец слишком долго находился в тени и теперь вдруг сверкнул.
Футболист превратился в лидера команды. Он оставался заметной фигурой, что в рядовых матчах (хет-трик с «Вальядолидом», дубль с «Мальоркой», «Сельтой»), что в топ-противостояниях. Осенью каталонцы играли в ЛЧ с «Баварией». Мюнхенцы не раз били «сине-гранатовых», так что молодому проекту был необходим реванш. Рафинья в той игре оформил хет-трик. В крышесносном противостоянии с «Бенфикой» (5:4) бразилец отметился дублем, в ничейном поединке с «Аталантой» (2:2) записал в актив ассистентский дубль, потом в плей-офф с «Бенфикой» забил три мяча и отдал ассист за два матча, а с «Интером» поучаствовал в трёх голах своей команды из шести. Наконец, майское класико – победа «Барсы» 4:3, два гола Рафиньи – в том числе победный.
Влияние вингера на результаты клуба очевидно и ожидаемо «сине-гранатовые» договорились со своим новоиспечённым лидером о продлении контракта.
Флик – архитектор успешной «Барселоны»
Нельзя умалять заслуг Хави. Он пришёл в команду в тёмные времена. Легенда «Барселоны» пыталась примирить проблемные зоны команды с амбициями руководства, даже брал чемпионство, в конечном итоге дело сдвинулось и в Лиге чемпионов. Ямаль раскрылся также под его руководством. Хави оформил фундамент, на котором более опытный и системный Флик выстроил крепкую команду.
Что игроки, что руководство отмечают прогресс в физической подготовке футболистов. Теперь это атлеты, которые выдерживают огромные нагрузки все 90 минут. И это не делает их сухими исполнителями – физическая сила даёт больше свободы творить, тот же раскачавшийся Ямаль не даст соврать.
Всё оформилось в цельную картинку – атлетизм позволил сохранять эффективность высокого прессинга, игроки-интеллектуалы встроились в эту систему и дали ей больше жизни. Плюс Флик раскрыл Рафинью, нашёл применение даже Феррану Торресу, которого не критиковал только ленивый.
Так команда, которая в прошлом сезоне не имела и шанса на титул, в текущем оформила чемпионство, забрала Суперкубок и Кубок Испании, в ЛЧ добралась до полуфинала – могла бы и дальше, но это уже совсем читерство. После такого перформанса абсолютно логично, что с Ханси продлили контракт. Его идеи работают и находят отклик в раздевалке. У тренера с футболистами очевидный мэтч.
Контракт с юниором – следующая цель, надо определиться с позицией ещё по двум игрокам
На этом работа с контрактами не закончена. Очевидная следующая цель – Ламин Ямаль. К нему вообще стараются относиться с осторожностью. Это совсем молодой, только формирующийся футболист и человек. И на его голову свалилась мировая слава. Взросление должно проходить постепенно.
При этом затягивать с продлением нельзя. Жоан Лапорта уже говорил, что с предложением о трансфере на «Барсу» выходил ПСЖ, другие гранды наверняка тоже засматриваются. Лучше себя обезопасить. По словам президента «блауграны», продление договора вингера – вопрос почти решённый, условия согласованы. По другим данным, новый контракт юного вингера будет рассчитан до 2030 года. По новому соглашению зарплата составит девять млн евро за сезон без учёта бонусов и будет увеличиваться из года в год, пока не составит 18 миллионов.
Помимо него остаются вопросы ещё по двум футболистам, которые определённо имеют влияние на игровую структуру: Роберту Левандовскому и Френки де Йонгу. По обоим ситуация не такая однозначная. Поляк следит за своей формой, плюс уже работал с Фликом, немец может растянуть его пик. При этом очевидно, что затягивать с прощанием не стоит – отсутствие стабильного забивного форварда ещё аукнется. Вопрос – довериться опыту или не затягивать со сменой поколений.
Что касается голландского хавбека, ещё в прошлые трансферные окна ходили слухи об интересе к нему от МЮ. И на самом деле «Барса» несильно-то отбивалась. Никуда не делся экономический кризис, который ограничивает клуб. Вспомнить хотя бы проблемы с регистрацией Ольмо. Эти реалии никуда не делись, на зарплатную ведомость с продлением Рафиньи, Флика, Ямаля ложилась дополнительная нагрузка. И надо это компенсировать хоть какими-то продажами. Де Йонг с учётом подбора игроков в центре поля – один из немногих, кого можно продать за большие деньги без критического ущерба команде. Но решение надо принимать этим летом – соглашение истекает через год.
Определились с трансферными целями – сделали странный выбор
Приоритетная цель для «Барсы» – издевательство над Рафиньей. Бразилец приходил, когда на его же позицию в команде был Дембеле – и Хави больше доверял последнему. После ухода Усмана сверкнул Ямаль – пришлось смириться и биться за место на левой бровке. Рафинья воспользовался сорвавшейся сделкой по Уильямсу, стал лидером и претендентом на ЗМ. Всё это для чего? Чтобы летом каталонцы пошли за левым вингером Луисом Диасом. Это точно не трансфер на скамейку – за колумбийца «Ливерпуль» хочет 85 млн евро.
Остаётся надеяться, что триумфальный сезон не отобьёт у руководства память. Нельзя возвращаться к неразумным тратам – только начала прорастать сильная симпатичная команда.
нерадззури скорей его сломают чем позволять что то решать.
по другому им не остановит парижан.
нерадззури скорей его сломают чем позволять что то решать.
по другому им не остановит парижан.
бразилец остается одним из основных претендентов.
бразилец остается одним из основных претендентов.
Один из шагов - вылет из ЛЧ?
Так это привычная стратегия!
Один из шагов - вылет из ЛЧ?
Так это привычная стратегия!