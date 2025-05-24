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Станкович: «Мы должны принять итоги этого сезона и сделать выводы»

вчера, 16:46
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал интервью перед последним матчем этого сезона Российской Премьер-Лиги с «Химками».

Было легко сделать выбор стартового состава. В предыдущей игре с «Крыльями» я выбирал состав, потому что видел, что многие футболисты устали физически и эмоционально. Но сейчас все восстановились. И мы выходим в самом боеспособном составе, чтобы порадовать наших болельщиков. Я искренне благодарю их за поддержку.

Также Деян отметил, что «Спартак» ещё может занять третье место.

Конечно, мы понимаем расклады. В последнем матче могут быть любые сюрпризы. Мы могли ещё раньше занять третье место, могли быть ещё выше. Должны принять это и в следующем сезоне не допускать таких же ошибок.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в чемпионате России, набрав 54 очка.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:57
Полагаю, что выводы сделают: уволят тебя и ещё человек 5 в команде.
d1metras
d1metras
вчера в 17:10
Самое главное что нужно вывести из этого сезона - избавиться от денисова и хлусевича и купить цепкого сильного опорника и правого защитника.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 16:58
Если Станок останется, то весь следующий сезон будем на Хлусевича смотреть, а когда ощибок будет через край, он вернётся к кандидатуре Денисова.
Гость
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