Станкович: «Мы должны принять итоги этого сезона и сделать выводы»

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вчера, 16:46

Главный тренер «Спартака» дал интервью перед последним матчем этого сезона Российской Премьер-Лиги с «Химками».

Было легко сделать выбор стартового состава. В предыдущей игре с «Крыльями» я выбирал состав, потому что видел, что многие футболисты устали физически и эмоционально. Но сейчас все восстановились. И мы выходим в самом боеспособном составе, чтобы порадовать наших болельщиков. Я искренне благодарю их за поддержку.

Также Деян отметил, что «Спартак» ещё может занять третье место.

Конечно, мы понимаем расклады. В последнем матче могут быть любые сюрпризы. Мы могли ещё раньше занять третье место, могли быть ещё выше. Должны принять это и в следующем сезоне не допускать таких же ошибок.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в чемпионате России, набрав 54 очка.