Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыАнглия. Чемпионшип 2024/2025

Болельщики «Сандерленда» устроили беспорядки на Трафальгарской площади

вчера, 15:10
Шеффилд ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Шеффилд Юнайтед1 : 2Логотип футбольный клуб СандерлендСандерлендМатч завершен

Тысячи фанатов «Сандерленда» собрались на Трафальгарской площади в Лондоне в ночь перед ключевым матчем против «Шеффилд Юнайтед» — встречей, которую уже называют «матчем на 190 миллионов фунтов», так как победа принесёт путёвку в Премьер-Лигу и крупные финансовые бонусы.

Поддержка команды переросла в массовые гулянья: некоторые болельщики даже залезли в фонтан. Однако после завершения празднований площадь осталась завалена мусором — банками, бутылками и пластиковыми пакетами.

В Сети появились видео и фото с последствиями, которые вызвали волну критики в адрес фанатов.

Болельщики «Сандерленда» устроили беспорядки на Трафальгарской площади

Пользователи соцсетей обвинили болельщиков «Сандерленда» в неуважении к городу и общественному пространству, назвав поведение «позорным» и «эгоистичным».

Подписывайся в ВК
Все новости
Перевод с thesun.co.uk
Спекулянты продают билеты на матч «Краснодара» с накруткой в 100 процентов
Вчера, 14:44
Министерство спорта: «Для посещения Суперкубка России потребуется Fan ID»
23 мая
СлухиМатч Суперкубка России пройдёт с использованием Fan ID
23 мая
Финал Кубка Сербии прерывался из-за брошенной в штрафную петарды
22 мая
Порядка 30 тысяч билетов продали за два дня на Суперфинал Кубка России
22 мая
Фанаты «Тоттенхэма» и МЮ устроили драку перед финалом Лиги Европы
21 мая
Все комментарии
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 16:15, ред.
Ну пивка попили чутка что тут трагедию делать. Вон в Питере после алых парусов еще хуже школота гуляет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:19
если Сандерленд выиграет, то можно из 190 млн минус пару миллиона)) как оплата за уборку
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 