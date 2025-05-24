Болельщики «Сандерленда» устроили беспорядки на Трафальгарской площади

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вчера, 15:10

Тысячи фанатов «Сандерленда» собрались на Трафальгарской площади в Лондоне в ночь перед ключевым матчем против «Шеффилд Юнайтед» — встречей, которую уже называют «матчем на 190 миллионов фунтов», так как победа принесёт путёвку в Премьер-Лигу и крупные финансовые бонусы.

Поддержка команды переросла в массовые гулянья: некоторые болельщики даже залезли в фонтан. Однако после завершения празднований площадь осталась завалена мусором — банками, бутылками и пластиковыми пакетами.

В Сети появились видео и фото с последствиями, которые вызвали волну критики в адрес фанатов.

Пользователи соцсетей обвинили болельщиков «Сандерленда» в неуважении к городу и общественному пространству, назвав поведение «позорным» и «эгоистичным».