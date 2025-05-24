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«Сочи» уступил «Черноморцу» и выбыл из зоны стыковых матчей за выход в РПЛ

вчера, 15:01
ЧерноморецЛоготип футбольный клуб Черноморец (Новороссийск)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

В игре заключительного 34-го тура Первой лиги «Черноморец» дома обыграл «Сочи». Счёт в матче на 36-й минуте открыл защитник гостей Павел Маслов. Однако на 42-й минуте полузащитник «Черноморца» Павел Гордеев восстановил равновесие. А на 77-й минуте победу хозяевам принёс гол хавбека Антона Антонова.

После данной победы «Черноморец» остался на третьем месте в турнирной таблице и имеет право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ. «Сочи» же, уступив, опустился на пятую строчку и выбыл из зоны стыковых матчей на право выхода в РПЛ.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 22:21
Написано переходные матчи. НН - Урал и Ахмат -Черноморец. Все. Черноморец снят. Значит Ахмат остается и победитель игр НН-Урал. Все. Других толкований не было. Еще и Химки могут не получить лицензию. Тогда возможны варианты. Но Ахмат остается.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:59
Все таки два стыка,а не один)))
North West
North West ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:01
Почему Черноморец не озаботился о стадионе раньше, а спохватился в последний момент?
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:04
Не знал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 15:59
Ты не прав, читай регламент. Сочи не займет ничье место, т.к. они пятые. Просто если Черноморец не пустят, то будет только один стык , я думаю Урал-НН. Или Урал-Ахмат.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:37, ред.
Не разрешат ,они сыграли за Урал.Им ничего это победа не давала по таблице,разве если Торпедо проиграло бы.Сочи займет их место.Чисто мое мнение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:05, ред.
Наказание за жлобство. Не разрешили Черноморцу играть на фиште, продолжайте пылить в ФНЛ. А если Черноморцу не разрешат ещё и Кубань стадион заявить, то это будет позор РФС и лично гр. Дюкову ,А. В.
Гость
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