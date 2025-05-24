«Сочи» уступил «Черноморцу» и выбыл из зоны стыковых матчей за выход в РПЛ

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вчера, 15:01

В игре заключительного 34-го тура Первой лиги «Черноморец» дома обыграл «Сочи». Счёт в матче на 36-й минуте открыл защитник гостей . Однако на 42-й минуте полузащитник «Черноморца» восстановил равновесие. А на 77-й минуте победу хозяевам принёс гол хавбека .