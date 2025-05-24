«Сочи» уступил «Черноморцу» и выбыл из зоны стыковых матчей за выход в РПЛ

В игре заключительного 34-го тура Первой лиги «Черноморец» дома обыграл «Сочи». Счёт в матче на 36-й минуте открыл защитник гостей Павел Маслов. Однако на 42-й минуте полузащитник «Черноморца» Павел Гордеев восстановил равновесие. А на 77-й минуте победу хозяевам принёс гол хавбека Антона Антонова.
После данной победы «Черноморец» остался на третьем месте в турнирной таблице и имеет право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ. «Сочи» же, уступив, опустился на пятую строчку и выбыл из зоны стыковых матчей на право выхода в РПЛ.