Флик рассказал, рассчитывает ли он на Араухо в следующем сезоне

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вчера, 16:33

Главный тренер «Барселоны» сообщил, что рассчитывает на защитника сборной Уругвая .

Я рассчитываю на Рональда Араухо в следующем сезоне. У него есть контракт, так почему бы и нет? Я доволен им. У него был сложный сезон из-за травм и хорошей формы Кубарси и Иньиго (Мартинеса). Но я полностью доверяю Рональду.

Напомним, контракт Араухо с «Барселоной» истекает в июне 2031 года. В текущем сезоне 26-летний центральный защитник сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча, отметился 2 ассистами и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает уругвайца в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Араухо проявляют «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».