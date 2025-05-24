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Флик рассказал, рассчитывает ли он на Араухо в следующем сезоне

вчера, 16:33

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сообщил, что рассчитывает на защитника сборной Уругвая Рональда Араухо.

Я рассчитываю на Рональда Араухо в следующем сезоне. У него есть контракт, так почему бы и нет?

Я доволен им. У него был сложный сезон из-за травм и хорошей формы Кубарси и Иньиго (Мартинеса). Но я полностью доверяю Рональду.

Напомним, контракт Араухо с «Барселоной» истекает в июне 2031 года. В текущем сезоне 26-летний центральный защитник сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча, отметился 2 ассистами и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает уругвайца в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что интерес к Араухо проявляют «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

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Dauletbek
Dauletbek
вчера в 17:51
Надо бы его продать, косячник он...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:23
теперь понятно, почему Та не будет в Барселоне.
причина во продление контракта с Араухо.
аспирин не хотел в конкуренции получит место в старте
Гость
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