Голливудская развязка Серии А. «Интер» рухнул, «тёмная лошадка» взяла титул, балласт из «Манчестер Юнайтед» – игрок сезона

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вчера, 09:59

«Наполи» вернул скудетто.

«Интер» победил, но это не помогло

Судьба скудетто решалась в заключительном туре – «Интер» претендовал на защиту титула, дерзкий «Наполи» собирался вернуть трофей себе после кошмарного сезона-23/24. Расклады были не в пользу миланцев – пока «Наполи» достался слабый «Кальяри», «нерадзурри» должны были на выезде сыграть с «тёмной лошадкой» второй части сезона – «Комо». Причём помимо своей победы команде Симоне Индзаги была необходима осечка конкурента.

«Интер» сделал всё, что от них зависело. На 21 минуту коллектив вырвался в лидеры – на 20-й минуте Стефан де Врей вывел «нерадзурри» вперёд, в Неаполе горели 0:0. Потом забил и «Наполи». Что те, что другие забили и по второму мячу, причём синхронно – на 51-й минуте. Антонио Конте в восторге:

Скудетто – нечто фантастическое и прекрасное. Мы не хотели разочаровать всех этих людей. Необыкновенный чемпионат. Это заслуга ребят. Это был самый непредсказуемый, сложный и напряженный чемпионат. Прийти в «Наполи» после десятого места было сложно.

Это не идеальный чемпион, но оттого и интереснее

О развязке гонки отлично высказался экс-футболист «Милана» Алессандро Костакурта:

Возможно, я не прав, но, на мой взгляд, победила лучшая команда, но не сильнейшая. Мы должны поздравить обе команды: «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов и до конца боролся с «Наполи».

На этот раз в борьбе не было стопроцентного фаворита. Неаполитанцы сияли на старте, но изначальный блеск вскоре прошёл, и проявилась нестабильность обновившейся команды-чемпиона. Параллельно «Интер» тихо шёл в тени, собирая очки – «нерадзурри» рассчитывали провести большую часть чемпионата в осаде и наказывать конкурента за любую ошибку. Именно так и получалось – «Наполи» потерял лидерство в 15-м туре. Затем возвращался, но снова падал на фоне просадки в феврале-марте. Как раз в тот момент стратегия миланцев дала плоды – они вышли на первое место.

И вот в апреле на фоне борьбы в ЛЧ и Кубке Италии дрогнул сам «Интер». Ничья с «Пармой», поражения от «Болоньи» с «Ромой» – и потенциальный гегемон снова на второй строчке. Команды даже синхронно потеряли очки в 37-м туре. Резюмируя, «Наполи» – точно не идеальный чемпион из-за своей нестабильности и необязательных ошибок. Не всегда команда готова была хладнокровно дожимать соперника, где это требовалось. Но и «Интер» оказался далёк от своей лучшей версии. Мыслями команда была в Лиге чемпионов – скудетто, Кубок и Суперкубок Италии Индзаги уже брал. Тем более в четвертьфинале «нерадзурри» играли с «Баварией», а потом вообще столкнулись с главным претендентом на ЛЧ – «Барсой». В таких условиях концентрации на чемпионат просто не хватило. Поэтому даже у неидеального «Наполи» появился шанс – а тут на первый план вышел фактор Конте. Обстоятельства второй части сезона – путь «Интера» к финалу, настрой Конте и компании – сделали эту гонку.

Конте напрямую повлиял на «Наполи» – важнейшие мячи забили новички

Когда Антонио приходил в клуб, команда была в психологической яме. Как всего через год после титула можно оказаться на 10-й строчке? Конте приглашали, поскольку за тренером закрепился образ триумфатора – везде, куда он приходит, появляются титулы («Тоттенхэм» не в счёт). На протяжении всего сезона изменения в менталитете проявлялись в результатах «Наполи».

Кроме того, подоспели трансферы. Ромелу Лукаку заменил токсичного Осимхена, Нерес коллективно с Распадори заменил Хвичу, ушедшего в ПСЖ . Плюс в центр поля добавился трудяга МакТоминэй, который в МЮ считался балластом.

Бельгиец и шотландец вписались как влитые. С ними неаполитанцы прибавили в атаке, Скотт вообще превратился в лидера команды. Он приносил победы над «Эмполи», «Монцей», «Торино». Лукаку забивал победные мячи с «Аталантой», «Ювентусом», «Миланом», он участвовал в каждом из голов «Наполи» в ворота «Фиорентины» и «Эмполи» во втором круге.

В заключительном туре именно эта парочка принесла неаполитанцам победу и титул. МакТоминэй забил незадолго до перерыва, Лукаку снял все вопросы во втором тайме. Скотта в итоге признали лучшим игроком завершающегося чемпионата.

«Интер» заслужил это, но заслужил и финал Лиги чемпионов

В целом итог можно назвать справедливым. Симоне Индзаги сконцентрирован на Лиге чемпионов:

Мы хотим обыграть ПСЖ и увенчать путь, который начался четыре года назад. Это будет очень важный финал, мы хотим подарить эту большую радость нашим болельщикам. Мы постараемся изо всех сил.

У «Интера» недостаточно сил, чтобы сохранять баланс, претендуя сразу на несколько трофеев. Тем более в Лиге чемпионов, в отличие от сезона-22/23, выпал тяжёлый жребий – «Бавария» в четвертьфинале, «Барселона» в 1/2. Поскольку акцент делали на еврокубки, вылет из Кубка Италии от «Милана» и поражение в чемпионской гонке от «Наполи» не вызывает вопросов.

К финалу Лиги чемпионов миланцы шли два года. Если в кампании-22/23 туда залетели не без доли удачи, то теперь всё решил класс и опыт команды. Неаполитанцы и Антонио Конте празднуют свой титул, а «Интер» готовится противостоять очистившемуся «Пари Сен-Жермен» с чёткой структурой Луиса Энрике, претендентом на «Золотой мяч» Дембеле и бывшим неаполитанцем Хвичей.