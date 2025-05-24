В Госдуме прокомментировали введение системы Fan ID на Суперкубке России

Депутат Госдумы высказался по поводу использования системы Fan ID на матче за Суперкубок России:

Я прочитал в СМИ , что на Суперкубке России может быть введена система Fan ID, но в Госдуме этого приказа не видели. Это обсуждается уже не первый год. Мы знаем, что Fan ID принят в РПЛ , из-за чего много нареканий, и мы потеряли часть болельщиков. Энергетика вокруг этого решения не самая простая. Но все должны понимать, что это вынужденная мера, которая была принята в непростое для России время. Безопасность в государстве и на стадионах — самое главное. Для организации безопасности допустимы любые действия. Самое главное, чтобы наши дети, болельщики и спортсмены были в безопасности.