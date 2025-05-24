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ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025Fan ID

В Госдуме прокомментировали введение системы Fan ID на Суперкубке России

вчера, 14:49

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался по поводу использования системы Fan ID на матче за Суперкубок России:

Я прочитал в СМИ, что на Суперкубке России может быть введена система Fan ID, но в Госдуме этого приказа не видели. Это обсуждается уже не первый год. Мы знаем, что Fan ID принят в РПЛ, из-за чего много нареканий, и мы потеряли часть болельщиков. Энергетика вокруг этого решения не самая простая. Но все должны понимать, что это вынужденная мера, которая была принята в непростое для России время. Безопасность в государстве и на стадионах — самое главное. Для организации безопасности допустимы любые действия. Самое главное, чтобы наши дети, болельщики и спортсмены были в безопасности.

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Все комментарии
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 16:20
В гос думу фан ид введите. Безопасность так давай те на хоккей баскетбол фигурку . на все аида спорта введите....
Шуnя771
Шуnя771 ответ AleS (раскрыть)
вчера в 15:26
Лучше на балет!
Я бы тоже составил компанию, да билеты очень дорогие и дефки пляшут красивые...)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:23
Уже проблемы с Fan ID нет, можно всё порешать за 5-10 мин.
Есть дежурные темы в нашем обществе: Fan ID, ЕГЭ, пиво на стадионах...
AleS
AleS
вчера в 15:19
Не пойду на суперкубок, да и вообще на футбол.
lotsman
lotsman
вчера в 15:03
Проблему с Fan ID кто то специально раздувает. По сути дела никакой проблемы нет. Кто любит футбол, кто болеет за свою команду, тому Fan ID не помеха.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:54
И хочется, и колется...
Гость
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