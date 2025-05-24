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Полузащитник «Ливерпуля» признан лучшим молодым игроком сезона в АПЛ

вчера, 15:46

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх признан лучшим молодым игроком сезона в АПЛ. Голландец лидирует среди всех хавбеков чемпионата Англии по количеству перехватов (59). В составе «Ливерпуля» он занимает второе место по количеству передач и третье — по количеству единоборств и сыгранных минут. Несмотря на свою оборонительную роль, он также отдал четыре голевые передачи.

Полузащитник «Ливерпуля» признан лучшим молодым игроком сезона в АПЛ

Гравенберх был также номинирован на награду игроку сезона в АПЛ, которую получил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Голландец стал единственным футболистом, вошедшим в списки номинантов на звание лучшего игрока и молодого игрока сезона.

Стоит отметить, что 23-летний Гравенберх получил награду лучшему молодому игрока сезона в АПЛ после того, как голоса болельщиков были объединены с голосами футбольных экспертов. Он обошёл Лиама Делапа, Энтони Элангу, Дина Хёйсена, Коула Палмера, Жоао Педро, Моргана Роджерса и Уильяма Салиба.

Гравенберх стал вторым игроком «Ливерпуля», получившим эту награду с момента её введения в сезоне 2019/20, после Трента Александер-Арнольда.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:02
Заслуженно! В этом сезоне он блистал!
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:01
Заиграл он как следует
uxskzff6k759
uxskzff6k759
вчера в 15:52
Это для него большой успех!!!
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