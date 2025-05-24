ЭСК поддержала решение Левникова в кубковом матче «Спартак» — «Ростов»

Опубликованы итоги заседания Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС по эпизодам матчей финалов Кубка России и 29-го тура РПЛ .

Матч Кубка России, Финал Пути Регионов, «Спартак» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону), судья – Кирилл Левников

Момент по обращению ФК «Спартак-Москва» и контрольно-дисциплинарного комитета РФС

Время по таймеру: 93-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока команды «Спартак» Наиля Умярова

Решение комиссии: судья правильно удалил с поля игрока команды «Спартак» Наиля Умярова

Голосование: большинство голосов

Мотивировка: Наиль Умяров использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с игроком «Ростова» Николаем Комличенко, совершив интенсивный контакт открытой стопой в область икроножной мышцы ноги. Наиль Умяров виновен в серьёзном нарушении правил игры, так как его действия угрожали безопасности соперника

Матч РПЛ , 29 тур, «Оренбург» (Оренбург) – «Краснодар» (Краснодар), судья – Василий Казарцев

Момент по обращению ФК «Оренбург»

Время по таймеру: 87-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи не назначить пенальти в ворота команды «Краснодар»

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Краснодар»

Голосование: единогласно

Мотивировка: исходя из имеющихся видеоракурсов положение руки не является очевидно наказуемым ввиду того, что рука находится в естественном положении, близко к телу и не увеличивает его площадь, защитник пытается убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом, двигающегося с короткой дистанции. Комиссия определила, что ВАР верно не вмешался в игровой момент ввиду отсутствия очевидных оснований считать контакт мяча с рукой Витора Тормены наказуемым

Матч РПЛ , 29 тур, «Пари НН» (Нижний Новгород) – «Факел» (Воронеж), судья – Иван Абросимов

Момент по обращению ФК «Пари НН»

Время по таймеру: 43-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи вынести второе предупреждение в матче и, соответственно, удалить с поля игрока команды «Пари НН» Хуана Босселли

Решение комиссии: судья ошибочно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Пари НН» Хуана Босселли

Голосование: единогласно

Мотивировка: действия Хуана Босселли в единоборстве за мяч с игроком «Факела» Игорем Калининым не являются безрассудными, так как в них нет дополнительного движения рукой в сторону лица соперника и интенсивности контакта с лицом. Судье следовало ограничиться назначением штрафного удара без вынесения дисциплинарных санкций

Матч РПЛ , 29 тур, «Крылья Советов» (Самара) – «Спартак» (Москва) – судья Сергей Карасёв

Момент по обращению ФК «Крылья Советов» и контрольно-дисциплинарного комитета РФС

Время по таймеру: 8-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока команды «Крылья Советов» Глена Бейла

Решение комиссии: судья правильно удалил с поля игрока команды «Крылья Советов» Глена Бейла

Голосование: единогласно

Мотивировка: Глен Бейл использовал чрезмерную силу в единоборстве за мяч с игроком «Спартак» Пабло Солари, совершив контакт открытой стопой с высокой интенсивностью с голенью соперника. Глен Бейл виновен в серьёзном нарушении правил игры, так как его действия угрожали безопасности соперника