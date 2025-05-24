«Урал» разгромил «СКА-Хабаровск» и гарантировал участие в стыковых матчах

1748088091

вчера, 15:01

В матче 34-го тура Первой Лиги сезона-2024/2025 екатеринбургский «Урал» уверенно обыграл « СКА -Хабаровск» со счётом 3:1 и обеспечил себе участие в переходных матчах за право сыграть в Российской Премьер-Лиге.

Авторами голов в составе «Урала» стали: , и . У гостей отличился , но его мяч не повлиял на итог встречи.