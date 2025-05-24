«Урал» разгромил «СКА-Хабаровск» и гарантировал участие в стыковых матчах

В матче 34-го тура Первой Лиги сезона-2024/2025 екатеринбургский «Урал» уверенно обыграл «СКА-Хабаровск» со счётом 3:1 и обеспечил себе участие в переходных матчах за право сыграть в Российской Премьер-Лиге.
Авторами голов в составе «Урала» стали: Станислав Бессмертный, Мартин Секулич и Максим Воронов. У гостей отличился Александр Гаглоев, но его мяч не повлиял на итог встречи.
По итогам тура «Урал» занимает четвёртое место в таблице с 59 очками. «СКА-Хабаровск» располагается на шестой позиции, набрав 53 очка.