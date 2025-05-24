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Мусаев: «Если у „Динамо“ мотивация — навредить нам, то это их проблемы»

вчера, 16:28
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о решающем матче в чемпионской гонке против московского «Динамо».

Мы шли к этому матчу на протяжении всего сезона. Мечтали, чтобы всё решалось здесь, в Краснодаре. Сейчас всё зависит от нас.

Также тренер отреагировал на слова о том, что главная задача «Динамо» — навредить «Краснодару» и отомстить за прошлый сезон.

Это их проблемы, если их главная мотивация — это навредить «Краснодару». Это очень странно слышать. Год назад мы играли, в первую очередь, чтобы самим стать чемпионами. Если бы не вратарь «Ростова», который пропустил лёгкий гол, мы бы стали чемпионами.

«Краснодар» лидирует в чемпионате России, опережая идущий вторым «Зенит» на один балл.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:27
В прошлом году была проблема у Краснодара, в этом... опять у Краснодара....))
Capral
Capral
вчера в 16:48
Молодец, Мусаев- достойно ответил!!!!!!! Удачи тебе и твоей команде!!!!!!!
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 16:38, ред.
Что он несёт??? Т.е. Динамо им слить матч должно, раз сами на победу в чемпионате не претендуют??? Это что за ... тренерует Краснодар???
Гость
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