Мусаев: «Если у „Динамо“ мотивация — навредить нам, то это их проблемы»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о решающем матче в чемпионской гонке против московского «Динамо».
Мы шли к этому матчу на протяжении всего сезона. Мечтали, чтобы всё решалось здесь, в Краснодаре. Сейчас всё зависит от нас.
Также тренер отреагировал на слова о том, что главная задача «Динамо» — навредить «Краснодару» и отомстить за прошлый сезон.
Это их проблемы, если их главная мотивация — это навредить «Краснодару». Это очень странно слышать. Год назад мы играли, в первую очередь, чтобы самим стать чемпионами. Если бы не вратарь «Ростова», который пропустил лёгкий гол, мы бы стали чемпионами.
«Краснодар» лидирует в чемпионате России, опережая идущий вторым «Зенит» на один балл.