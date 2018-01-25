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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала1X2
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«Уфа» одолела «Вислу» в товарищеском матче

сегодня, 18:08

«Уфа» в контрольном матче на сборе на Кипре обыграла польскую «Вислу».

«Висла» - «Уфа» - 0:1 (0:0)
Гол: Сысуев 64. 

«Уфа»: Шелия (Беленов 46), Сухов (Аликин 46), Йокич (Тумасян 46), Табидзе (Никитин 46), Салатич (Живоглядов 46), Пауревич (Сафрониди 46), Карп (Засеев 46), Обляков (Стоцкий 46), Фатай (Безденежных 46), Игбун (Сысуев 46), Сейдахмет (Кротов 46).
Главный тренер: Сергей Семак.

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Все комментарии
Reneg
Reneg ответил mat73
сегодня в 21:13
mat73:
Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького! Вжык-вжык-вжык, кто на новенького?
смотрел матч? как там казахстанский Месси играл?
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:19
Прежде всего смотришь в таких новостях на состав игроков. Сколько с роспаспортом, сколько легионеров. Работа идет.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 18:32
"Уфа" все чаще радует.
В России появилась новая очень перспективная команда.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:29
Похоже, что "Уфа" серьезно настраивается на вторую половину сезона.
Скорее всего, клубу поставлена задача попасть в Лигу Европы.
Придется выдавить из топ-5 команду под названием цска.
mat73
mat73
сегодня в 18:27
Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького!
Вжык-вжык-вжык, кто на новенького?
cska.78
cska.78
сегодня в 18:14
Уфу с победой!
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