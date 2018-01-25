«Уфа» одолела «Вислу» в товарищеском матче

«Уфа» в контрольном матче на сборе на Кипре обыграла польскую «Вислу».
«Висла» - «Уфа» - 0:1 (0:0)
Гол: Сысуев 64.
«Уфа»: Шелия (Беленов 46), Сухов (Аликин 46), Йокич (Тумасян 46), Табидзе (Никитин 46), Салатич (Живоглядов 46), Пауревич (Сафрониди 46), Карп (Засеев 46), Обляков (Стоцкий 46), Фатай (Безденежных 46), Игбун (Сысуев 46), Сейдахмет (Кротов 46).
Главный тренер: Сергей Семак.
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