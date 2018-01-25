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    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала1X2
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«Зенит» отгрузил пять мячей в ворота пражской «Славии»

сегодня, 19:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)5 : 1Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

В контрольном матче в рамках учебно-тренировочного сбора в Эмиратах «Зенит» разобрался с пражской «Славией».

ОАЭ, стадион  «Мактум ибн Рашид Аль-Мактум» 

«Зенит» – «Славия» Прага – 5:1 (1:0)
Голы: Кокорин 27, Заболотный 46, Ерохин 67, Богаев 70, Терентьев 77 - Шкода 62.

«Зенит»: Лунев (Бабурин 63), Кузяев (Каккоев 68), Мевля (Богаев 68), Маммана (Терентьев 68), Жирков (Плетнев 68), Ерохин, Краневиттер (Скроботов 68), Ригони (Капленко 68), Кокорин (Смольников 63), Дриусси (Полоз 63), Заболотный (Панюков 68).
Главный тренер: Роберто Манчини.

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Все комментарии
pioner1987
pioner1987 ответил Завтра
сегодня в 22:35
Завтра:
А вы - нет))) И золота вам на брелок хватит))
Да. Зато цены на золото растут, а на бронзу из за вас падают )))))
Рожден в СССР
Рожден в СССР
сегодня в 22:32
да ладно вам масква-питер слюной брызгать, лето на носу скоро вас Европа дрючить будет
korn3512
korn3512
сегодня в 22:22
Спартак чемпион, обладатель СК, есть возможность взять и кубок страны, а в зените, прошлогодний требл от Дзюбы - 1/8 ЛЕ, бронза РПЛ, и отжатый кошелек у Лодыгина! Ахахаха
Завтра
Завтра ответил pioner1987
сегодня в 22:12
pioner1987:
Вы скоро сможете статуи отливать БРОНЗОВЫЕ )))))
А вы - нет)))
И золота вам на брелок хватит))
korn3512
korn3512 ответил Nikola45
сегодня в 21:55
Открытие Федун строил на свои деньги, а Кресты на деньги налогоплатильщиков! Чуешь разницу? Мне вот к примеру это неприятно, что и с моих денег ,к примеру тоже, для зенита построили этО! Представь на минуту, что условнму Спартаку из твоих налогов отгрохали бы подобное и как ты бы себя при этом чувствовал! Представил?? Ну вот то то же!
korn3512
korn3512 ответил pioner1987
сегодня в 21:44
Они уже вон одну статуэтку"бронзовый мальчик" в Тулу отправляют, с целым багажом всевозможных трофеев!Ахахаха
korn3512
korn3512 ответил Nikola45
сегодня в 21:42
    Nikola45
    Nikola45 ответил korn3512
    сегодня в 21:30
    korn3512:
    Как они на пару с Мешковым не пыжились, Спартак их оприходовал , да еще и в меньшинстве!)
    Да мы рабов сделали не 3-1 а 5-1 )) Чувствуете разницу? ))
    Nikola45
    Nikola45 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 21:29
    AntiherQ1488:
    Пойду)
    В минус 10? Ой беда! )) А я тоже пойду 22! Но разницу почувствуйте там будет +18 )) И так! Когда строили Крестовский думали обо мне и моем сыне! А когда строили Закрывашку, на вас наплевали! Им все равно в каких условиях вы будите смотреть! Так что СПАСИБО ЗА АРЕНУ НА КРЕСТОВСКОМ! А как вы ее обзовете мне глубоко наплевать ))
    pioner1987
    pioner1987 ответил piercman
    сегодня в 21:28
    piercman:
    спартачи, ничего не напоминает?)
    Вы скоро сможете статуи отливать БРОНЗОВЫЕ )))))
    pioner1987
    pioner1987
    сегодня в 21:27
    Ну вот Зениту можно рассчитывать и в чемпионате Чехии на бронзу ))))))
    Узб@гоеный
    Узб@гоеный
    сегодня в 21:27
    Ну счет, ну счет какой ? Как будто со Спартаком сыграли!
    makkie
    makkie
    сегодня в 21:25
    Чемпионы товарищеских матчей, а в РПЛ 3-е место ждет 😂
    РусФут
    РусФут
    сегодня в 21:25
      starche
      starche
      сегодня в 21:16
      Радует молодь.
      zxz32
      zxz32
      сегодня в 21:16
      Мои поздравления
      Последний гол зенита хорош конечно
      AntiherQ1488
      AntiherQ1488 ответил Завтра
      сегодня в 21:14
      Завтра:
      Где выдают бесплатные билеты - расскажи наконец!! В голове твоей что ли??
        korn3512
        korn3512
        сегодня в 21:11
        Такая Великая победа, самого величайшего из величайших клуба современности, ахахаха, а комментов раз два обчелся))
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле ответил MIKITA463295
        сегодня в 21:10
          korn3512
          korn3512 ответил Владимир_Спартак
          сегодня в 21:05
          Как они на пару с Мешковым не пыжились, Спартак их оприходовал , да еще и в меньшинстве!)
          Завтра
          Завтра ответил AntiherQ1488
          сегодня в 20:59
          AntiherQ1488:
          А скока бомжи платят в год?) 1 рубль?)) Бесплатные билеты, а прибыль - можно писать любую, все равно газпром заплатит за аргентосов, если что.
          Где выдают бесплатные билеты - расскажи наконец!!
          В голове твоей что ли??
          korn3512
          korn3512
          сегодня в 20:58
            FROLL 001
            FROLL 001 ответил AntiherQ1488
            сегодня в 20:58
            AntiherQ1488:
            А скока бомжи платят в год?) 1 рубль?)) Бесплатные билеты, а прибыль - можно писать любую, все равно газпром заплатит за аргентосов, если что.
            Да ладно, не грусти. Будет и у Вас когда нибудь свой КБ дом! Гыгыгыгы!
            eaguar
            eaguar
            сегодня в 20:57
            Ухты , почет и слава футболерам .
            korn3512
            korn3512 ответил Завтра
            сегодня в 20:54
              AntiherQ1488
              AntiherQ1488 ответил FROLL 001
              сегодня в 20:53
              FROLL 001:
              Сколько Спартак отстёгивает Федуну за аренду Открывашки? Своего то поля нет, Вы же бомжи! Гыгыгыгыгыгы!
              А скока бомжи платят в год?) 1 рубль?)) Бесплатные билеты, а прибыль - можно писать любую, все равно газпром заплатит за аргентосов, если что.
              VIPded
              VIPded
              сегодня в 20:53
              Впечатлило. Молодцы!
              FROLL 001
              FROLL 001 ответил AntiherQ1488
              сегодня в 20:51
              AntiherQ1488:
              это без распил арены.
              Сколько Спартак отстёгивает Федуну за аренду Открывашки? Своего то поля нет, Вы же бомжи! Гыгыгыгыгыгы!
              AntiherQ1488
              AntiherQ1488 ответил Nikola45
              сегодня в 20:49
              Nikola45:
              А За арену на Крестовском особое спасибо! Владимир вы 15 на Закрытие арену пойдете? ))
              Пойду)
              MIKITA463295
              MIKITA463295
              сегодня в 20:48
              Забавно Зенит чемпион товарняков... Я помню как многие фаны смеялись над каким то там кубком выграный Спартаком,а теперь те кто смеялся сами же возвышают значимость сей победы... Ну что поделаешь любят они в «переодевание» играть :-) ...
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