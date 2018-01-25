«Зенит» отгрузил пять мячей в ворота пражской «Славии»

В контрольном матче в рамках учебно-тренировочного сбора в Эмиратах «Зенит» разобрался с пражской «Славией».
ОАЭ, стадион «Мактум ибн Рашид Аль-Мактум»
«Зенит» – «Славия» Прага – 5:1 (1:0)
Голы: Кокорин 27, Заболотный 46, Ерохин 67, Богаев 70, Терентьев 77 - Шкода 62.
«Зенит»: Лунев (Бабурин 63), Кузяев (Каккоев 68), Мевля (Богаев 68), Маммана (Терентьев 68), Жирков (Плетнев 68), Ерохин, Краневиттер (Скроботов 68), Ригони (Капленко 68), Кокорин (Смольников 63), Дриусси (Полоз 63), Заболотный (Панюков 68).
Главный тренер: Роберто Манчини.
Кокорин Александр 27' ￼
Заболотный Антон 46' ￼
Ерохин Александр 67' ￼
Богаев Дмитрий 70' ￼
Терентьев Денис 77 Разгромили чемпиона. Как пупсиков в Питере! гыгыггы!
Кокорин Александр 27' ￼
Заболотный Антон 46' ￼
Ерохин Александр 67' ￼
Богаев Дмитрий 70' ￼
Терентьев Денис 77 Разгромили чемпиона. Как пупсиков в Питере! гыгыггы!