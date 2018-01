Суарес – Коутиньо: «С дебютом! Надеюсь, в следующий раз забью с твоего паса»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес после победы над «Эспаньолом» (2:0) в ответной встрече 1/4 финала Кубка Испании поздравил с дебютом одноклубника Филиппе Коутиньо, пошутив о нереализованном моменте после паса от бразильского хавбека.

«Мы в полуфинале! Фил, поздравляю с дебютом! Надеюсь, в следующий раз я забью (после твоего паса). Отличная командная работа!» — написал Суарес в своём «твиттере» под совместной фотографией с Коутиньо.

A SEMIS 💪💪💪 Felicitaciones por el debut @Phil_Coutinho y espero a la próxima poder hacer el gol 😂😂😂. GRAN TRABAJO EQUIPO!!!!!



TO SEMIFINALS💪💪💪 Congratulations for your debut @Phil_Coutinho and I hope to score next time 😂😂😂. GREAT TEAM WORK!!!!! pic.twitter.com/g712KHA5MY