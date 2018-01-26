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Панюков – о Сарсании: «У меня никогда в жизни не было таких потерь»

сегодня, 05:58

Нападающий «Зенита» Андрей Панюков признался, что для него стала большой потерей смерть бывшего спортивного директора петербургского клуба Константина Сарсании. Панюков также играл под его руководством в литовском «Атлантасе». Сарсания ушёл из жизни 7 октября 2017 года в возрасте 49 лет.

«Познакомился с ним на сборах „Динамо“. Он сам изъявил желание пообщаться. Я знал, что это спортивный директор, но лично никогда его не видел. Я хорошо себя проявил, „Динамо“ предложило переподписать контракт. Сидели друг напротив друга. Он говорил: „Сейчас будешь получать чуть больше. Продолжай в том же духе“. Это был порядочный, добрый человек. Даже чужие люди с трудом говорили ему „нет“. Он постоянно находил компромиссы. Хотя с таким статусом мог легко отказать. Но он умел обсуждать. Да всё он умел.

У меня в карьере пошёл толчок из „Атлантаса“. Многие молодые литовцы, игравшие за 500 евро, уезжали в аренды в „Сент-Этьен“, в „Лилль“. Если б не Константин Сергеевич, максимум в Латвию бы уехали. Он очень любил меня как человека и футболиста. За всеми играми „Аяччо“ он следил. По любому вопросу я ему набирал: „Константин Сергеевич, что будем делать дальше?“ Он всегда был на связи.

О его смерти узнал после матча „Зенита-2“ с Томском. Заходим в раздевалку: выиграли, я забил на последней минуте. Моюсь, достаю телефон, сообщение от мамы: его не стало. Я вначале не поверил. Позвонил агенту, тот подтвердил. До похорон я не испытывал горечи утраты: просто не мог осознать. У меня никогда в жизни не было таких потерь.

За три-четыре дня созвонились с ним, он только вернулся из Литвы. Бросалась в глаза усталость. В последнее время подхрамывал, а тут прям совсем тяжело ходил. Но я никак не предполагал того, что случилось. Обычно чем больше Сергеич уставал, тем больше кайфовал. Его уход – потеря не только для клуба, но и для всего футбольного мира. Такого человека, с таким статусом и влиянием в нашем футболе не было и в ближайшее время не будет».

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