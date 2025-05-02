МЮ неожиданно оформил разгром на выезде. Важнейший полуфинал сложился в пользу Аморима

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сегодня, 09:58

«Атлетик» получил 0:3.

Каземиро в шикарной форме

К бразильскому полузащитнику с предыдущего сезона часто возникают вопросы. Опорник привык действовать агрессивно, и это даёт результат, когда он в форме. Однако, когда хавбек далёк от оптимальных кондиций, это оборачивается для «Юнайтед» проблемой. Вдобавок сказывается возраст и изматывающий темп календаря в Англии.

Тем не менее в еврокубках Каземиро становится для «красных дьяволов» героем. Это тот футболист, благодаря которому манкунианцы оказались в полуфинале. В четвертьфинале с «Лионом» МЮ уступал в счёте после 109-й минуты – 2:4, затем Бруну Фернандеш положил начало камбэку, но главное – «Юнайтед» дважды забили в самой концовке: отличились Кобби Майну и Харри Магуайр. В обоих случаях им ассистировал Каземиро.

Теперь против «Атлетика» бразильский опорник продолжил тащить. На 30-й минуте Каземиро спрятался у дальней штанги, пока атака «красных дьяволов» разворачивалась по правому флангу. Его некому было накрыть – хавбек без сопротивления сделал счёт 1:0. В итоге этот мяч оказался победным. Может быть, Каземиро и выставят на продажу предстоящим летом, но по второй половине сезона он заслуживает куда больше позитива.

Сделали результат в первом тайме

Для испанского клуба игра с самого начала не задалась. Вроде и создавали моменты на первых минутах, но крест на матче поставило удаление на 35-й минуте. «Атлетик» остался в меньшинстве, а затем получил пенальти в свои ворота, который реализовал Бруну Фернандеш. Для «красных дьяволов» это был самый выгодный сценарий: они повели 2:0 и оказались в большинстве. У соперника просто не было шансов.

Чтобы оформить надёжный задел для победы, до перерыва они успели отличиться ещё раз. В концовке Расмус Хёйлунд выгрыз мяч в чужой опорной зоне и отдал на ход Бруну – португальский полузащитник вышел 1 на 1 с вратарём и уверенно переправил мяч в ворота. После игры тренер МЮ Рубен Аморим поделился впечатлениями:

Результат очень хороший, но надо понимать: поначалу у нас были очень большие проблемы. Гол и красная карточка изменили ход игры, но это хорошо, что нам немного повезло. Мы не рассыпались [до этого], а подходящая ситуация способна все изменить. У нас были шансы забить ещё один мяч. Ещё не всё кончено, подобное может случиться и на «Олд Траффорд», надо быть готовыми. В начале игры чувствовалось, что даже такие опытные игроки, как Угарте, Патрик Доргу, немного нервничали. Всё-таки это полуфинал. Здорово, когда у тебя есть такие футболисты, как Каземиро, Харри Магуайр и Бруну Фернандеш.

Может, «красные дьяволы» и нестабильны, но конкретно вчера индивидуальное мастерство лидеров это компенсировало. Правда, тренер говорит, что сезон в любом случае уже не спасти.

Баски должны были забивать

Эрнесто Вальверде не стал оправдываться:

Мы не справились с таким напряжением при первом голе. Когда проигрываешь 0:3, это означает, что соперник был точен, а у нас не было тех моментов, которые нужно было создавать. Такие команды, как «Юнайтед», не прощают – они очень эффективно действуют в финальных фазах атак. Нам надо извлекать из этого уроки. Понятно, что результат максимально отрицательный, но впереди еще ответный матч – надо просто выходить на поле и играть. Мы не собираемся сдаваться на милость победителю, но понимаем, что текущее положение складывается совсем не в нашу пользу.

Хотя причин для оправданий было достаточно, стоит вспомнить, как «Атлетик» начал игру – с двумя довольно острыми моментами. После того как гол Гарначо отменили, хозяева сами могли открыть счёт встречи. С разницей в несколько минут Беренгер опасно пробил в ближний угол, Берчиче выпрыгнул на дальней после розыгрыша углового, а Иньяки Уильямс неожиданно оказался в центре на ударной позиции, когда туда последовала подача от Беренгера. Тогда мяч проскользил чуть выше перекладины. А на 19-й минуте сам Иньяки резал угол и выдал прострел; после рикошета по пустым воротам успел пробить Беренгер.

Несмотря на такую активность от басков, первыми забили гости – и это подкосило «Атлетик». Почти сразу за этим последовало удаление центрального защитника, а гол МЮ с пенальти отправил испанцев в нокаут.

Амориму надо что-то делать с форвардом

После крупной победы об этом говорить не приходится, но голы Бруну и Каземиро лишь замаскировали эту потребность. Вопросов к нападающим не становится меньше. Хёйлунд в последнее время убеждает всё меньше. Футболиста трудно назвать важной фигурой для «красных дьяволов» в финальной трети – он редко завершает атаки и часто располагается неудобно для того, чтобы партнёр отдал ему под удар.

Можно апеллировать тем, что у него немного другие обязанности. Расмус много работает без мяча: смещается в подыгрыш, борется за мяч, может сам вывести кого-то на удар и стягивает на себя центральных защитников. В этом матче датчанин заработал удаление для Вивиана и пенальти, а затем ассистировал Бруну в моменте с третьим голом.

Несмотря на это, можно вспомнить, какой эффект был в «Спортинге» у Аморима от игры Дьёкереша. Шведа ведь тоже заставляли отрабатывать, но это не сказывалось на его результативности. А вот у Хёйлунда с этим проблемы. К следующему матчу и вообще до финиша сезона их не решить, но держать в голове стоит (уже есть кандидат на усиление).