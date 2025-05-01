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Хайкин побил рекорд Акинфеева по матчам за сезон в еврокубках среди россиян

вчера, 23:49
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-ГлимтМатч завершен

Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин установил рекорд среди российских футболистов по количеству матчей в еврокубках за один сезон.

29-летний игрок вышел в стартовом составе в первом матче 1/2 финала Лиги Европы с «Тоттенхэмом». Этот поединок стал для него 20-м в еврокубках в нынешнем сезоне (у него 5 встреч в квалификации Лиги чемпионов и 15 игр в Лиге Европы).

Предыдущим рекордсменом среди россиян был голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, сыгравший 19 матчей в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА в сезоне-2004/05. Хайкин повторил рекорд Акинфеева в сезоне-2021/22.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:38
У Игорька есть другой рекорд, который фиг кто побьёт. Патамушта и стремиться не будет.
Легенда-43 недостижим! ...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 03:00, ред.
Ничего удивительного, матчей стало больше, с учётом группового этапа и стыковых матчей уже второй матч четвертьфинала был бы превышением всего пути Лиги Европы прошлого формата вместе с финалом если не ошибаюсь, получается что Хайкин даже пропустил одну игру где то. А нет, там же было вливание команд из Лиги чемпионов, значит Акинфеев где то игру пропустил тогда когда ставил прошлый рекорд
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:12
Ничто не вечно под луной!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:10
)))))))))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:08
Папа Илья так решил видимо)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:06
Это я знаю. Но почему Никита, а не Лазарь, к примеру?)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:03
Он родился в Израиле...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:57
Прикольные у него имя и фамилия.))) Когда-то в одесском Черноморце играл Иван Жекю. Ну, в Одессе, ещё и не то услышишь, но вот фамилия Хайкин меня изрядно напрягает...
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🙏
DXTK
DXTK
вчера в 23:54, ред.
Хайкин.....3 гола от Тотенхэма пропустил с юбилеем и рекордом так сказать......

PS Главное теперь вечный рекорд Игаряна не улучшить 43 .........
Futurista
Futurista
вчера в 23:52
Причины этого действа всем понятны...
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