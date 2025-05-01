Хайкин побил рекорд Акинфеева по матчам за сезон в еврокубках среди россиян

Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин установил рекорд среди российских футболистов по количеству матчей в еврокубках за один сезон.
29-летний игрок вышел в стартовом составе в первом матче 1/2 финала Лиги Европы с «Тоттенхэмом». Этот поединок стал для него 20-м в еврокубках в нынешнем сезоне (у него 5 встреч в квалификации Лиги чемпионов и 15 игр в Лиге Европы).
Предыдущим рекордсменом среди россиян был голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, сыгравший 19 матчей в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА в сезоне-2004/05. Хайкин повторил рекорд Акинфеева в сезоне-2021/22.