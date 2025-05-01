Хайкин побил рекорд Акинфеева по матчам за сезон в еврокубках среди россиян

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вчера, 23:49

Вратарь «Будё-Глимт» установил рекорд среди российских футболистов по количеству матчей в еврокубках за один сезон.

29-летний игрок вышел в стартовом составе в первом матче 1/2 финала Лиги Европы с «Тоттенхэмом». Этот поединок стал для него 20-м в еврокубках в нынешнем сезоне (у него 5 встреч в квалификации Лиги чемпионов и 15 игр в Лиге Европы).