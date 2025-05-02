Флеккен установил рекорд АПЛ по голевым передачам за сезон среди голкиперов

Вратарь «Брентфорда» Марк Флеккен отдал голевую передачу в матче против «Ноттингем Форест» (2:0).
Этот пас стал девятым ассистом для голкипера в нынешнем сезоне, что является рекордом за один сезон в истории АПЛ.
Кроме того, за 33 матча текущего турнира он 7 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.
Что касается самой игры Флеккена, то он не только оставил свою команду в игре после натиска Форрест в начале второго тайма, так еще и голевую выдал, убив тем самым хозяев поля!
Что касается самой игры Флеккена, то он не только оставил свою команду в игре после натиска Форрест в начале второго тайма, так еще и голевую выдал, убив тем самым хозяев поля!
Девять ассистов у него? - с ума сойти!!)
Девять ассистов у него? - с ума сойти!!)