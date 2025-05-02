Флеккен установил рекорд АПЛ по голевым передачам за сезон среди голкиперов

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вчера, 08:25

Вратарь «Брентфорда» отдал голевую передачу в матче против «Ноттингем Форест» (2:0).

Этот пас стал девятым ассистом для голкипера в нынешнем сезоне, что является рекордом за один сезон в истории АПЛ .

Кроме того, за 33 матча текущего турнира он 7 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.