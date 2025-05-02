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Флеккен установил рекорд АПЛ по голевым передачам за сезон среди голкиперов

вчера, 08:25
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест0 : 2Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

Вратарь «Брентфорда» Марк Флеккен отдал голевую передачу в матче против «Ноттингем Форест» (2:0).

Этот пас стал девятым ассистом для голкипера в нынешнем сезоне, что является рекордом за один сезон в истории АПЛ.

Кроме того, за 33 матча текущего турнира он 7 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 11:22
Благодарю за уточнение, тоже почитав заголовок подумал, что " вратарь - водила" какой то...)
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:24
Тут нужно заголовок исправить и статью подкорректировать, иначе вводят в заблуждение читателей!!! Флеккен не отдавал 9 голевых передач за сезон, а просто его голевой пас, стал ДЕВЯТЫМ голевым пасом для вратарей за один сезон в АПЛ!!! А так, лидер среди вратарей бразилец Эдерсон!
Что касается самой игры Флеккена, то он не только оставил свою команду в игре после натиска Форрест в начале второго тайма, так еще и голевую выдал, убив тем самым хозяев поля!
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 09:57
Голландец это многое объясняет.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 09:56
Лесники, походу, решили, что им на... эта ЛЧ не нужна.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:46
Я думал там Эдерсон рекордсмен по голевым)
Девять ассистов у него? - с ума сойти!!)
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:54
Прямо голкипер плеймейкер. Прямой путь ему в полузащиту
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:39
И этот вратарь больше результативных действий совершил чем нападающий Соболев
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:33
Многим полевым игрокам стоит поучиться у него...:)))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 08:29
По меркам РПЛ, так это вообще шикарный распасовщик. Интересный вратарь, побольше бы о нём информации. 🤔
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