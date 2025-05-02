Сказка, реальность и надежда. «Тоттенхэм» обыграл «Будё-Глимт» с российским рекордсменом

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сегодня, 01:41

Но «шпоры» не убедили в своей безупречности.

Случайный пассажир

Игра в Лондоне между «Тоттенхэмом» и «Будё-Глимтом» оставила двоякое впечатление. Но тут нужно по порядку. Давайте представим, что игра прошла без шального удара на 83-й минуте. И она завершилась со счетом 3:0 в пользу «шпор». Что мы скажем о матче и о турнире в целом (особенно в контексте параллельного полуфинала, но о нем поговорим позже)? Мы усомнимся в том, что сказочные истории в еврокубках – это благо для поздних стадий.

Вот смотрите. Никто не умаляет заслуг скромного норвежского клуба, который добился исторического достижения, выйдя в полуфинал второго по значимости турнира в Европе. На протяжении всего пути «Будё-Глимта» им восторгались, нейтральные (да и не только) фанаты поддерживали тех, кого забывали через полчаса (кроме Никиты Хайкина, конечно, превзошедшего рекорд Игоря Акинфеева). Но все для того, чтобы такой вот героически проделавший маршрут клуб бездарно и безобразно сыграл где-нибудь на решающей стадии: не в полуфинале, так в финале.

Это как-то обесценивает сам турнир. Ведь за той же Лигой Европы следить всерьез начинают как раз на более поздних стадиях. И вот включает изголодавшийся на фоне лигочемпионского дефицита фанат целые полуфиналы Лиги Европы, а там тебе одна команда другой накидывает три мяча и не напрягается. И так, кстати, в обоих полуфиналах. Что подумает он о турнире? Если до такой стадии добираются подобные груши для избиений, то и незачем подобное смотреть. Конечно, бывают совсем уж сказочные истории, когда такой скромняга прорывается на самую вершину. Но они сразу входят в категории легенд для рассказов потомкам спустя поколения. Типа чемпионства «Лестера» в Англии или победы «Порту» в Лиге чемпионов-2003/04.

Еще раз. Никто не умаляет заслуг «Будё-Глимта» и того выдающегося достижения, что ему покорилось. Но ответьте сами себе: вы хотите такие полуфиналы? Обдумайте, взвесьте само слово «полуфинал», насколько оно статусное, обязывающее к чему-то. Возможно, вы скажете, что хотите. Но скорее всего вы довольно быстро заскучали при просмотре этой игры, где сошлись просто команды разного класса. Нет, истории о том, как скромная команда превозмогает и продирается сквозь тернии, всегда будут выглядеть милыми. Но они не про качество футбола и не про отбор лучших из лучших. От команды, творящей чудо, хочется просто другого уровня сопротивления «Тоттенхэму», который спотыкается на каждом шагу и пропускает голы даже от пролетающих мимо галок.

«Тоттенхэм» верен себе

Но мы бы обо всем этом рассуждали, если бы в соперниках у «Будё-Глимт» был солидный клуб, а не «Тоттенхэм». Команда Анге Постекоглу умудряется удивлять своими яркими всплесками, когда этого не ждешь, а потом поражать такими же смачными падениями на ровном месте. В прошлом туре дерзко забили «Ливерпулю», а потом в обороне натворили цирка на пять пропущенных. И такое со «шпорами» происходит регулярно.

Даже в этом матче: «Будё-Глимт» аккуратно старался не тревожить покой Гильельмо Викарио, который до последнего не испачкал свою яркую форму. Спокойно себе выражал озабоченность, под изображениями прессинга перепасовываясь со своими защитниками. Пока на 83-й минуте Ульрик Салтнес не попробовал этих самых защитников испугать дриблингом. Ну, как дриблингом. Это была попытка не потерять мяч в чужой штрафной. Повезло норвежцу, что больше него самого этого скачущего мяча испугалась оборона «Тоттенхэма», позволившая ему пробить. Да и Викарио с ударом наверняка бы справился, но помочь вратарю решил Родриго Бентанкур, ловко отвернувшийся от удара и выставивший ногу так, чтобы у голкипера шансов не осталось, а у любителей интриги они появились.

Этот удар, к слову, стал единственным у «Будё-Глимта», который пришелся в створ. Там вообще статистика весьма красноречивая. 24 удара исполнили хозяева против всего трех у гостей. В створ «шпоры» попали семь раз, а норвежцы – один. При этом «Будё-Глимт» умудрился больше 58 процентов времени владеть мячом и делать передачи с точностью 87 % против 82 у «Тоттенхэма». Ну, мы тут можем попытаться найти объяснение в попытках лондонцев играть через рискованные вертикальные длинные пасы. Но как будто игра гостей не предполагала такого вскрытия их хлипкой обороны. В общем, «Тоттенхэм» как обычно сам себе создал проблемы. Тем показательнее выглядела концовка встречи. Вроде бы команда, которая выигрывает с разницей в два мяча, не должна нервничать и переживать о судьбе поединка. Но «Будё-Глимт» радовался так, словно победил, а «шпоры», напротив, смотрелись озадаченными. Потому что впереди ответный матч, и они уже его боятся. Вот из-за таких шальных пуль.

Тут мы переходим к аспекту, который может спасти эту Лигу Европы от скатывания в нечто скучное и второсортное. «Будё-Глимт» обязан дать бой «Тоттенхэму» в Норвегии. В плей-офф норвежцы дома обыгрывали «Лацио» со счетом 2:0 и «Олимпиакос» 3:0 – те результаты, которые устроили бы «Будё-Глимт» после текущего проигрыша «Тоттенхэму». Вряд ли в «шпорах» держали это в голове, но где-то в подсознании оно сидит.

И вот если «Будё-Глимт» даст бой, тогда доверие к Лиге Европы как к развлекательному контенту на поздних стадиях, а не как к скудному десерту после Лиги чемпионов, вернется. А если мы увидим очередное избиение случайных пассажиров, заскочивших так высоко, то турнир скорее так и продолжит восприниматься: как вызывающий интерес только у фанатов заглянувших на огонек случайных аутсайдеров чемпионата Англии и топов третьесортных первенств.