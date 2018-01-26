«Вест Хэм» арендовал у «Интера» Мариу

«Вест Хэм» объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником «Интера» Жоау Мариу. Футболист на правах аренды проведет за «молотобойцев» вторую половину сезона.

Португалец прибыл в Лондон еще вчера и уже успел потренироваться со своими новыми одноклубниками. Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес включил Мариу в заявку своей команды на матч 4 раунда Кубка Англии с «Уиганом» (состоится 27 января).

В этом сезоне игрок провел 14 матчей в Серии А и отметился 5 результативными передачами. Полузащитник также представляет цвета сборной Португалии и помог своей команде одержать победу на Евро-2016.

Мариу будет выступать под номером 18.