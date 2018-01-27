Минское «Динамо» удостоилось награды «Бренд года - 2017»

Пресс-служба минского «Динамо» сообщает, что клуб удостоился награды «Бренд года - 2017».

«Бренд минского „Динамо“ был и остается повсеместно любимым и узнаваемым, причем не только на спортивных аренах, а повсеместно – по всей Беларуси и далеко за ее пределами!



Тем приятнее признание наших успехов со стороны профессионального международного жюри республиканского конкурса „Бренд года – 2017“. С удовлетворением сообщаем всем, кто поддерживает наш клуб, „Динамо“ – снова лучшее! Второй год подряд в категории „Спортивные клубы – Футбольный клуб“ в потребительской номинации бренд футбольного клуба „Динамо-Минск“ становится победителем!» - передает пресс-служба.



Напомним, что Александр Нойок стал лучшим игроком минского «Динамо» в 2017 году.