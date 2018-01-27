«Ювентус» сделал запрос по Карраско

По данным из итальянских СМИ, руководство «Ювентуса» сделало запрос по полузащитнику «Атлетико» Яннику Карраско.



Сообщается, что туринский клуб рассчитывает заполучить 24-летнего футболиста. Интерес к талантливому хавбеку появился на фоне травмы Хуана Куадрадо, который рискует пропустить от 2 до 3 месяцев. В течение ближайших нескольких часов решится дальнейшая судьба бельгийца. «Атлетико» вряд ли захочет отпускать одного из лидеров команды так просто, однако, если поступит солидное предложение от «старой синьоры», то Янник переедет в Турин.