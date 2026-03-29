Босния и Герцеговина – Италия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 16:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на финал плей-офф квалификации ЧМ 2026 Босния и Герцеговина – Италия, который состоится 31 марта 2026 года.

Босния и Герцеговина

Сборная Боснии и Герцеговины была практически в нескольких минутах вылета из плей-офф, но смогла сравнять счет и дотянуть до серии пенальти. 11-метровая лотерея также началась неудачно, однако потом футболисты изменили ее ход и добились важной победы. Теперь команде предстоит сыграть с мотивированной Италией, которая уже пропустила два мундиаля подряд и не хочет пропускать третий. Встреча будет интересная, но вполне возможно, что обе сборные пожертвуют зрелищной игрой ради результата.

Два последних матча сборной Боснии и Герцеговины завершились победой над Уэльсом по пенальти (2:1) и ничьей с Австрией (1:1).

Италия

Сборная Италии провела не самый тяжелый матч с Северной Ирландией в полуфинале плей-офф квалификации, хотя в первом тайме забить не смогли. Теперь коллективу предстоит встреча с Боснией и Герцеговиной, где подопечным Гаттузо важно побороть больше самих себя и их страх не попасть третий раз подряд на мундиаль. Хотя не стоит и забывать о сопернике, ведь встреча будет выездной и слишком просто не будет.

Два последних матча Италии закончились победой над Северной Ирландией (2:0) и крупным домашним поражением от Норвегии (1:4).

Котировки БК Pinnacle888

Победа Босния и Герцеговина – 6.8

Ничья – 3.8

Победа Италия – 1.57

Статистика

Восемь из десяти последних матчей Боснии и Герцеговины завершились исходом «обе забьют»

Италия выиграла три последних выездных поединка подряд

Сборная Италии выиграла четыре из пяти последних встреч с Боснией и Герцеговиной

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.2. Предполагаем, что обе сборная Италии будет иметь преимущество в этой игре и обязательно забьет, но и свои ворота не останутся «сухими».