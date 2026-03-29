Косово – Турция: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на финал плей-офф квалификации ЧМ 2026 Косово – Турция, который состоится 31 марта 2026 года.
Косово
Сборная Косово дважды оказывалась в роли отстающих в полуфинале со Словакией, однако смогла одержать верх в результативной игре. Сейчас эту молодую команду отделяет всего один шаг от места на ЧМ 2026, но соперником будет сборная Турции с молодыми звездами Гюллером и Йылдызом в своем составе. Хозяевам будет тяжело, но они надеются на свои силы и поддержу родных трибун.
Два последних матча сборной Косово завершились победой над Словакией (4:3) и ничьей со Швейцарией (1:1).
Турция
Сборная Турции имела много моментов против Румынии, но смогла реализовать всего один. Тем не менее, этого хватило, чтобы выйти в финал плей-офф, где коллектив встретится с Косово. Турецкие футболисты являются фаворитом в этой встрече, однако не стоит недооценивать соперника и выездной статус поединка, чтобы потом упустить праздник после выхода на мундиаль.
Два последних матча Турции завершились победой над Румынией (1:0) и ничьей с Испанией на выезде (2:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победа Косово – 4.1
- Ничья – 3.65
- Победа Турция – 1.9
Статистика
- Сборная Косово проиграла лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
- Пять из семи последних матчей Турции завершились исходом «обе забьют»
- Сборная Турции выиграла все три поединка у Косово
Прогноз
Поставить на победу Турции, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.9. Турецкая сборная выглядит сильнее и имеет хорошую статистику личных встреч с Косово, поэтому вряд ли упустят возможность победить и попасть на ЧМ 2026.