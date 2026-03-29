сегодня, 17:15
Косово – Турция: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на финал плей-офф квалификации ЧМ 2026 Косово – Турция, который состоится 31 марта 2026 года.

Косово

Сборная Косово дважды оказывалась в роли отстающих в полуфинале со Словакией, однако смогла одержать верх в результативной игре. Сейчас эту молодую команду отделяет всего один шаг от места на ЧМ 2026, но соперником будет сборная Турции с молодыми звездами Гюллером и Йылдызом в своем составе. Хозяевам будет тяжело, но они надеются на свои силы и поддержу родных трибун.

Два последних матча сборной Косово завершились победой над Словакией (4:3) и ничьей со Швейцарией (1:1).

Турция

Сборная Турции имела много моментов против Румынии, но смогла реализовать всего один. Тем не менее, этого хватило, чтобы выйти в финал плей-офф, где коллектив встретится с Косово. Турецкие футболисты являются фаворитом в этой встрече, однако не стоит недооценивать соперника и выездной статус поединка, чтобы потом упустить праздник после выхода на мундиаль.

Два последних матча Турции завершились победой над Румынией (1:0) и ничьей с Испанией на выезде (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победа Косово – 4.1
  • Ничья – 3.65
  • Победа Турция – 1.9

Статистика

  • Сборная Косово проиграла лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
  • Пять из семи последних матчей Турции завершились исходом «обе забьют»
  • Сборная Турции выиграла все три поединка у Косово

Прогноз

Поставить на победу Турции, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.9. Турецкая сборная выглядит сильнее и имеет хорошую статистику личных встреч с Косово, поэтому вряд ли упустят возможность победить и попасть на ЧМ 2026.

A.S.A
сегодня в 20:33
Считаю, что хоть сборная Турции и считается фаворитом, но легко ей точно не будет. Косовары проявили себя как довольно крепкая команда, а если учесть, что они еще слишком "молодая сборная" в том плане, что допустили их к отборам как самостоятельную сборную не так давно, то результаты просто отличные! Думаю матч будет близким и завершится победой турции со счетом 2-1 , возможно даже ничья в основное время(1-1) и победой турции в доп.время
